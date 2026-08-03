Мишустин рассказал о средствах, выделенных на развитие АПК Республики Алтай

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 3 августа 2026

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 3 августа 2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что на развитие сельского хозяйства в Республике Алтай в этом году предусмотрено 1,4 миллиарда рублей.

Мишустин отметил важность индивидуальной программы социально-экономического развития республики, которая позволяет использовать различные государственные инструменты поддержки.

Председатель правительства подчеркнул важность поддержки малых и средних предприятий.

ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 авг - РИА Новости. Сельское хозяйство в Республике Алтай развивается последовательно, в этом году на его дальнейшее развитие предусмотрено 1,4 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Председатель правительства прибыл в Республику Алтай в рамках рабочей поездки по городам Дальнего Востока и Сибири. В понедельник премьер встретился с главой региона Андреем Турчаком.

"Очень важно то, что вы развиваете здесь последовательно сельское хозяйство, 1 миллиард 400 миллионов рублей предусмотрено на его развитие в этом году", - сказал Мишустин в ходе встречи.

Глава кабмина также затронул тему социально-экономического развития республики.

"Очень важно, что индивидуальная программа по поручению президента, которая здесь действует, дает возможность использования всех инструментов, которые есть у государства: это и инфраструктурные бюджетные кредиты, и непосредственное финансирование "прямым рублем", и возможности различных инструментариев", - добавил премьер-министр.

Кроме того, Мишустин указал на важность поддержки малых и средних предприятий.