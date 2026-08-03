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Мишустин рассказал о средствах, выделенных на развитие АПК Республики Алтай - РИА Новости, 03.08.2026
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07:13 03.08.2026 (обновлено: 09:49 03.08.2026)
Мишустин рассказал о средствах, выделенных на развитие АПК Республики Алтай

Мишустин: на развитие АПК Республики Алтай выделно 1, 4 миллиарда рублей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 3 августа 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 3 августа 2026 - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 3 августа 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что на развитие сельского хозяйства в Республике Алтай в этом году предусмотрено 1,4 миллиарда рублей.
  • Мишустин отметил важность индивидуальной программы социально-экономического развития республики, которая позволяет использовать различные государственные инструменты поддержки.
  • Председатель правительства подчеркнул важность поддержки малых и средних предприятий.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 авг - РИА Новости. Сельское хозяйство в Республике Алтай развивается последовательно, в этом году на его дальнейшее развитие предусмотрено 1,4 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Председатель правительства прибыл в Республику Алтай в рамках рабочей поездки по городам Дальнего Востока и Сибири. В понедельник премьер встретился с главой региона Андреем Турчаком.
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"Очень важно то, что вы развиваете здесь последовательно сельское хозяйство, 1 миллиард 400 миллионов рублей предусмотрено на его развитие в этом году", - сказал Мишустин в ходе встречи.
Глава кабмина также затронул тему социально-экономического развития республики.
"Очень важно, что индивидуальная программа по поручению президента, которая здесь действует, дает возможность использования всех инструментов, которые есть у государства: это и инфраструктурные бюджетные кредиты, и непосредственное финансирование "прямым рублем", и возможности различных инструментариев", - добавил премьер-министр.
Кроме того, Мишустин указал на важность поддержки малых и средних предприятий.
"Именно они нуждаются в поддержке, в средствах производства, в различных программах, в том числе и льготного финансирования", - отметил председатель правительства.
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ЭкономикаРеспублика АлтайРоссияДальний ВостокМихаил МишустинАндрей Турчак
 
 
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