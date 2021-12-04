https://ria.ru/20211204/turchak-1762184580.html

Съезд "Единой России" переизбрал Турчака секретарем генсовета партии

Съезд "Единой России" переизбрал Турчака секретарем генсовета партии - РИА Новости, 04.12.2021

Съезд "Единой России" переизбрал Турчака секретарем генсовета партии

Съезд "Единой России" утвердил кандидатуру первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака на пост секретаря генсовета партии "Единая Россия", передаёт... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T16:26

2021-12-04T16:26

2021-12-04T17:28

политика

андрей турчак

единая россия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Съезд "Единой России" утвердил кандидатуру первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака на пост секретаря генсовета партии "Единая Россия", передаёт корреспондент РИА Новости.Решение тайным голосованием приняли члены генсовета партии. Заседание прошло после XX съезда."Мы прошли через достаточное количество испытаний, несколько электоральных циклов, президентскую кампанию, голосование по поправкам в Конституцию, выборы в Госдуму VIII созыва. Каждый из вас эффективно и честно отработал на своем месте. Обещаю также честно отработать этот пятилетний срок. Уверен, вместе у нас получится реализовать задачи, которые перед нами поставил президент и избиратели", - сказал Турчак.Согласно официальному сайту партии, Турчак 12 октября 2017 года был назначен временно исполняющим полномочия секретаря генерального совета "Единой России".Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, глава фракции ЕР Владимир Васильев, глава Центрального исполкома партии Александр Сидякин, замглавы аппарата правительства РФ Александр Грибов, сенатор Сергей Перминов, а также Дарья Лантратова назначены заместителями секретаря генсовета "Единой России", следует из решения съезда партии. Александр Сидякин также официально назначен главой Центрального исполкома партии. Уточняется, что депутаты Дмитрий Кобылкин, Евгений Ревенко, Александр Хинштейн и сенатор Андрей Климов не вошли в обновленный президиум генсовета в качестве заместителей секретаря генсовета.В президиум генерального совета "Единой России" вошли 35 человек, включая депутатов Татьяну Буцкую, Андрея Картаполова, Андрея Макарова, Дмитрия Саблина, Дмитрия Хубезова.

https://ria.ru/20211204/partiya-1762180475.html

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политика, андрей турчак, единая россия, госдума рф, владимир васильев, сергей перминов, александр грибов, россия