Турчак рассказал о планах по ремонту дорог в Республике Алтай

Краткий пересказ от РИА ИИ В Республике Алтай в этом году приведут в порядок около 70 километров дорог, сообщил глава региона Андрей Турчак.

Начались масштабные работы по реконструкции Чуйского тракта, после завершения которых дорога расширится до четырех полос.

ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 авг - РИА Новости. Около 70 километров дорог приведут в Республике Алтай в порядок в этому году, сообщил глава региона Андрей Турчак на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"В последние годы мы в нормативное состояние привели 315 километров дорог. В этом году отремонтируем еще 68 километров. И что важно для нашей республики - пять мостов", - отметил Турчак на встрече с Мишустиным

Глава региона рассказал, что 3 июля Республика Алтай отметила 35-ю годовщину со дня своего основания и 270-летие добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства.

"К этой праздничной дате мы сдали долгожданный Платовский мост через реку Катунь. Это долгострой, который начинали строить еще 16 лет назад, и благодаря вашему прямому поручению нам удалось при поддержке Минтранса, Росавтодора сдвинуть сроки на год раньше, этот очень важный объект и для Республики Алтай, и для Алтайского края сдать", - подчеркнул Турчак.

Глава региона отметил, что важнейшим для проектом является реконструкция знаменитого Чуйского тракта, которая также была поддержана решением председателя правительства.