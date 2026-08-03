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Турчак рассказал о планах по ремонту дорог в Республике Алтай - РИА Новости, 03.08.2026
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07:30 03.08.2026 (обновлено: 13:43 03.08.2026)
Турчак рассказал о планах по ремонту дорог в Республике Алтай

Турчак: 68 километров дорог приведут в порядок в Республике Алтай в этом году

© РИА Новости / Александр КряжевРабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Республике Алтай в этом году приведут в порядок около 70 километров дорог, сообщил глава региона Андрей Турчак.
  • Начались масштабные работы по реконструкции Чуйского тракта, после завершения которых дорога расширится до четырех полос.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 авг - РИА Новости. Около 70 километров дорог приведут в Республике Алтай в порядок в этому году, сообщил глава региона Андрей Турчак на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
"В последние годы мы в нормативное состояние привели 315 километров дорог. В этом году отремонтируем еще 68 километров. И что важно для нашей республики - пять мостов", - отметил Турчак на встрече с Мишустиным.
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Глава региона рассказал, что 3 июля Республика Алтай отметила 35-ю годовщину со дня своего основания и 270-летие добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства.
"К этой праздничной дате мы сдали долгожданный Платовский мост через реку Катунь. Это долгострой, который начинали строить еще 16 лет назад, и благодаря вашему прямому поручению нам удалось при поддержке Минтранса, Росавтодора сдвинуть сроки на год раньше, этот очень важный объект и для Республики Алтай, и для Алтайского края сдать", - подчеркнул Турчак.
Глава региона отметил, что важнейшим для проектом является реконструкция знаменитого Чуйского тракта, которая также была поддержана решением председателя правительства.
"В этом году у нас уже стартовали масштабные работы на 18-километровом участке в Майминском районе. После их завершения в 2028 году дорога расширится до четырех полос, и будут построены новые развязки и многофункциональные зоны для обслуживания большого туристического потока, который в республику растет", - отметил Турчак.
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Республика АлтайРоссияАлтайский крайАндрей ТурчакМихаил МишустинФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)Экономика
 
 
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