Турчак рассказал о планах по ремонту дорог в Республике Алтай

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Республике Алтай в этом году приведут в порядок около 70 километров дорог, сообщил глава региона Андрей Турчак.
- Начались масштабные работы по реконструкции Чуйского тракта, после завершения которых дорога расширится до четырех полос.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 авг - РИА Новости. Около 70 километров дорог приведут в Республике Алтай в порядок в этому году, сообщил глава региона Андрей Турчак на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
"В последние годы мы в нормативное состояние привели 315 километров дорог. В этом году отремонтируем еще 68 километров. И что важно для нашей республики - пять мостов", - отметил Турчак на встрече с Мишустиным.
Глава региона рассказал, что 3 июля Республика Алтай отметила 35-ю годовщину со дня своего основания и 270-летие добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства.
"К этой праздничной дате мы сдали долгожданный Платовский мост через реку Катунь. Это долгострой, который начинали строить еще 16 лет назад, и благодаря вашему прямому поручению нам удалось при поддержке Минтранса, Росавтодора сдвинуть сроки на год раньше, этот очень важный объект и для Республики Алтай, и для Алтайского края сдать", - подчеркнул Турчак.
Глава региона отметил, что важнейшим для проектом является реконструкция знаменитого Чуйского тракта, которая также была поддержана решением председателя правительства.
"В этом году у нас уже стартовали масштабные работы на 18-километровом участке в Майминском районе. После их завершения в 2028 году дорога расширится до четырех полос, и будут построены новые развязки и многофункциональные зоны для обслуживания большого туристического потока, который в республику растет", - отметил Турчак.