Турчак рассказал, что вывело сферу туризма из тени в Республике Алтай

Краткий пересказ от РИА ИИ Земельная амнистия позволила вывести сферу туризма из тени в Республике Алтай.

Налоговые поступления от отрасли туризма выросли в полтора раза и составили 1,8 миллиарда рублей по итогам прошлого года.

ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 авг – РИА Новости. Земельная амнистия позволила вывести сферу туризма из тени в Республике Алтай, налоговые поступления выросли в полтора раза по итогам прошлого года, доложил глава региона Андрей Турчак на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Для республики земля – это один из острейших вопросов: дефицит участков, спекуляция, значительный объем "серого" рынка. Хочу доложить, что земельная амнистия позволила нам вывести из тени в целом сферу туризма. И количество зарегистрированных средств размещения на начало 2025 года - у нас было всего 168 таких объектов, на сегодняшний день это 1600", - отметил Турчак

Он подчеркнул, что консолидированное налоговое поступление от отрасли туризма по итогам прошлого года составило 1,8 миллиарда рублей.