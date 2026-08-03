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Турчак рассказал, что вывело сферу туризма из тени в Республике Алтай - РИА Новости, 03.08.2026
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Туризм
 
07:43 03.08.2026
Турчак рассказал, что вывело сферу туризма из тени в Республике Алтай

Турчак: земельная амнистия помогла вывести сферу туризма на Алтае из тени

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Всесезонный курорт Манжерок - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Земельная амнистия позволила вывести сферу туризма из тени в Республике Алтай.
  • Налоговые поступления от отрасли туризма выросли в полтора раза и составили 1,8 миллиарда рублей по итогам прошлого года.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 авг – РИА Новости. Земельная амнистия позволила вывести сферу туризма из тени в Республике Алтай, налоговые поступления выросли в полтора раза по итогам прошлого года, доложил глава региона Андрей Турчак на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
"Для республики земля – это один из острейших вопросов: дефицит участков, спекуляция, значительный объем "серого" рынка. Хочу доложить, что земельная амнистия позволила нам вывести из тени в целом сферу туризма. И количество зарегистрированных средств размещения на начало 2025 года - у нас было всего 168 таких объектов, на сегодняшний день это 1600", - отметил Турчак.
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Он подчеркнул, что консолидированное налоговое поступление от отрасли туризма по итогам прошлого года составило 1,8 миллиарда рублей.
"В полтора раза больше, чем годом ранее", - отметил Турчак.
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