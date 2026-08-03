Глава Республики Алтай поблагодарил Мишустина за внимание к региону

"С 2025 года у нас уже создано более тысячи новых рабочих мест и привлечено более 18 миллиардов частных инвестиций. В бюджеты всех уровней при этом поступило почти 640 миллионов рублей как налоговых так и неналоговых доходов. Поддержка оказана более чем 200 инвестиционным проектам в сфере туризма сельского хозяйства", - рассказал Турчак.