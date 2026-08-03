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Глава Республики Алтай поблагодарил Мишустина за внимание к региону - РИА Новости, 03.08.2026
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07:18 03.08.2026 (обновлено: 07:21 03.08.2026)
Глава Республики Алтай поблагодарил Мишустина за внимание к региону

Турчак поблагодарил Мишустина за поддержку Алтая рублем и различными программами

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Республики Алтай Андрей Турчак поблагодарил председателя правительства РФ Михаила Мишустина за внимание к региону.
  • Президентская программа индивидуального социально-экономического развития Республики Алтай имеет огромное значение для региона, отметил он.
  • С 2025 года в регионе создано более тысячи новых рабочих мест, привлечено более 18 миллиардов частных инвестиций, поддержано более 200 инвестиционных проектов в сфере туризма и сельского хозяйства.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 авг – РИА Новости. Глава Республики Алтай Андрей Турчак поблагодарил председателя правительства РФ Михаила Мишустина за постоянное внимание к региону.
"Прежде всего, хотел бы вас поблагодарить за постоянное внимание к нашей республике. За поддержку… прямым рублем и с использованием различных программ, включая программу индивидуального развития нашей республики", - сказал Турчак на встрече с Мишустиным.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 3 августа 2026 - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Мишустин рассказал о средствах, выделенных на развитие АПК Республики Алтай
Вчера, 07:13
Турчак отметил, что президентская программа индивидуального социально-экономического развития республики имеет для региона огромное значение.
"С 2025 года у нас уже создано более тысячи новых рабочих мест и привлечено более 18 миллиардов частных инвестиций. В бюджеты всех уровней при этом поступило почти 640 миллионов рублей как налоговых так и неналоговых доходов. Поддержка оказана более чем 200 инвестиционным проектам в сфере туризма сельского хозяйства", - рассказал Турчак.
Также он отметил, что поддержан малый и средний бизнес, общая сумма поддержки составила 837 миллионов рублей.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 3 августа 2026 - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Мишустин рассказал о средствах, выделенных на развитие АПК Республики Алтай
Вчера, 07:13
 
ПолитикаРеспублика АлтайРоссияАндрей ТурчакМихаил Мишустин
 
 
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