Глава Республики Алтай поблагодарил Мишустина за внимание к региону

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Республики Алтай Андрей Турчак поблагодарил председателя правительства РФ Михаила Мишустина за внимание к региону.
- Президентская программа индивидуального социально-экономического развития Республики Алтай имеет огромное значение для региона, отметил он.
- С 2025 года в регионе создано более тысячи новых рабочих мест, привлечено более 18 миллиардов частных инвестиций, поддержано более 200 инвестиционных проектов в сфере туризма и сельского хозяйства.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 авг – РИА Новости. Глава Республики Алтай Андрей Турчак поблагодарил председателя правительства РФ Михаила Мишустина за постоянное внимание к региону.
"Прежде всего, хотел бы вас поблагодарить за постоянное внимание к нашей республике. За поддержку… прямым рублем и с использованием различных программ, включая программу индивидуального развития нашей республики", - сказал Турчак на встрече с Мишустиным.
Турчак отметил, что президентская программа индивидуального социально-экономического развития республики имеет для региона огромное значение.
"С 2025 года у нас уже создано более тысячи новых рабочих мест и привлечено более 18 миллиардов частных инвестиций. В бюджеты всех уровней при этом поступило почти 640 миллионов рублей как налоговых так и неналоговых доходов. Поддержка оказана более чем 200 инвестиционным проектам в сфере туризма сельского хозяйства", - рассказал Турчак.
Также он отметил, что поддержан малый и средний бизнес, общая сумма поддержки составила 837 миллионов рублей.