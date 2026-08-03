Рейтинг@Mail.ru
Турчак рассказал Мишустину о развитии сельхозкооперации на Алтае - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:21 03.08.2026
Турчак рассказал Мишустину о развитии сельхозкооперации на Алтае

Турчак: в Республике Алтай активно развиваются сельхозкооперация и мелиорация

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЧабан в Республике Алтай
Чабан в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Чабан в Республике Алтай. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Республике Алтай активно развиваются сельхозкооперация и мелиорация, рассказал глава региона Андрей Турчак.
  • В 2026 году 475 хозяйств уже получили господдержку в первом полугодии.
  • Также глава Республики Алтай рассказал, что в регионе создаются агроклассы и реализуются новые инвестиционные проекты в сфере животноводства.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 авг - РИА Новости. Сельхозкооперация и мелиорация активно развиваются в Республике Алтай, рассказал глава региона Андрей Турчак на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
"Несмотря на сложности с пастереллезом скота, у нас сельское хозяйство продолжает развиваться. В прошлом году у нас господдержку получило 673 хозяйства, а в первом полугодии уже текущего (2026 - ред.) года 475. Ведем модернизацию самих хозяйств. Развиваем активно сельхозкооперацию, мелиорацию", - отметил Турчак.
Также глава Республики Алтай рассказал, что в регионе создаются агроклассы и реализуются новые инвестиционные проекты в сфере животноводства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Глава Республики Алтай поблагодарил Мишустина за внимание к региону
Вчера, 07:18
 
Республика АлтайРоссияАндрей ТурчакМихаил МишустинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала