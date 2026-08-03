Турчак рассказал Мишустину о развитии сельхозкооперации на Алтае

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Республике Алтай активно развиваются сельхозкооперация и мелиорация, рассказал глава региона Андрей Турчак.
- В 2026 году 475 хозяйств уже получили господдержку в первом полугодии.
- Также глава Республики Алтай рассказал, что в регионе создаются агроклассы и реализуются новые инвестиционные проекты в сфере животноводства.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 авг - РИА Новости. Сельхозкооперация и мелиорация активно развиваются в Республике Алтай, рассказал глава региона Андрей Турчак на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
"Несмотря на сложности с пастереллезом скота, у нас сельское хозяйство продолжает развиваться. В прошлом году у нас господдержку получило 673 хозяйства, а в первом полугодии уже текущего (2026 - ред.) года 475. Ведем модернизацию самих хозяйств. Развиваем активно сельхозкооперацию, мелиорацию", - отметил Турчак.
Также глава Республики Алтай рассказал, что в регионе создаются агроклассы и реализуются новые инвестиционные проекты в сфере животноводства.