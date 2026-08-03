Мишустин планирует посетить Киргизию для участия во встрече ЕАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин планирует посетить Киргизию для участия в Евразийском межправительственном совете.

Заседание Евразийского межправительственного совета состоится 6–7 августа в городе Чолпон-Ата в Киргизии.

ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в ближайшие дни планирует посетить Киргизию для участия в Евразийском межправительственном совете.

"На днях я отправляюсь в Чолпон-Ату на встречу (по линии - ред.) ЕАЭС ", - сказал он на встрече с главой Республики Алтай Андреем Турчаком.

Глава кабмина упомянул об этом в контексте культуры алтайцев.

"Многие (коллеги по ЕАЭС - ред.) считают Алтай родиной тюркских цивилизаций, очень и очень много здесь исторических параллелей есть", - добавил глава кабмина.