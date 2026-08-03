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Мишустин планирует посетить Киргизию для участия во встрече ЕАЭС - РИА Новости, 03.08.2026
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07:30 03.08.2026 (обновлено: 08:09 03.08.2026)
Мишустин планирует посетить Киргизию для участия во встрече ЕАЭС

Мишустин сообщил, что на днях поедет в Киргизию на встречу по линии ЕАЭС

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр РФ Михаил Мишустин планирует посетить Киргизию для участия в Евразийском межправительственном совете.
  • Заседание Евразийского межправительственного совета состоится 6–7 августа в городе Чолпон-Ата в Киргизии.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в ближайшие дни планирует посетить Киргизию для участия в Евразийском межправительственном совете.
"На днях я отправляюсь в Чолпон-Ату на встречу (по линии - ред.) ЕАЭС", - сказал он на встрече с главой Республики Алтай Андреем Турчаком.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 3 августа 2026 - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
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Глава кабмина упомянул об этом в контексте культуры алтайцев.
"Многие (коллеги по ЕАЭС - ред.) считают Алтай родиной тюркских цивилизаций, очень и очень много здесь исторических параллелей есть", - добавил глава кабмина.
Очередное заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) состоится 6–7 августа в городе Чолпон-Ата в Киргизии.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 3 августа 2026 - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
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ЭкономикаКиргизияРеспублика АлтайРоссияМихаил МишустинАндрей ТурчакЕвразийский экономический союз
 
 
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