Мишустин планирует посетить Киргизию для участия во встрече ЕАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин планирует посетить Киргизию для участия в Евразийском межправительственном совете.
- Заседание Евразийского межправительственного совета состоится 6–7 августа в городе Чолпон-Ата в Киргизии.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в ближайшие дни планирует посетить Киргизию для участия в Евразийском межправительственном совете.
"На днях я отправляюсь в Чолпон-Ату на встречу (по линии - ред.) ЕАЭС", - сказал он на встрече с главой Республики Алтай Андреем Турчаком.
Мишустин встретился с главой Республики Алтай
Вчера, 07:06
Глава кабмина упомянул об этом в контексте культуры алтайцев.
"Многие (коллеги по ЕАЭС - ред.) считают Алтай родиной тюркских цивилизаций, очень и очень много здесь исторических параллелей есть", - добавил глава кабмина.
Очередное заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) состоится 6–7 августа в городе Чолпон-Ата в Киргизии.