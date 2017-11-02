Экс-главу Псковской области Турчака выдвинули в Совфед

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак выдвинут на должность сенатора от Псковской области на внеочередной сессии регионального парламента, передает корреспондент РИА Новости.

"Псковское областное собрание на основании голосования постановило наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального собрания РФ депутата Андрея Анатольевича Турчака", — сказал спикер собрания Александр Котов.

За кандидатуру Турчака проголосовали 28 депутатов, против 5.

Ранее парламентарий Николай Бурый досрочно прекратил полномочия депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва. Его мандат перешел к Турчаку, когда избирательная комиссия Псковской области зарегистрировала его в качестве депутата, исполняющего обязанности секретаря Генсовета "Единой России".