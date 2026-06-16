Турчак сделал замечание чиновнику за презентацию с трехногим мальчиком

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Республики Алтай Андрей Турчак сделал замечание чиновнику за презентацию с ошибками, созданной с помощью искусственного интеллекта.
- В презентации были изображения с трехногим мальчиком и американским флагом.
БАРНАУЛ, 16 июн – РИА Новости. Глава Республики Алтай Андрей Турчак сделал замечание чиновнику за представленную на заседании правительства презентацию с трехногим мальчиком и американским флагом, которая создана с помощью искусственного интеллекта.
Слайд презентации, представленной на заседании правительства республики Алтай
Слайд презентации, представленной на заседании правительства республики Алтай
На заседании правительства председатель комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай Юрий Леонтьев представил доклад, который касался в частности гибели детей на воде.
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"Просьба какая: больше не используйте искусственный интеллект. У вас мальчик, который с папой… у него три ноги. Вы видели, да? Чиновник, который у вас на предпоследнем слайде сидел, у него за спиной флаг Соединенных Штатов Америки. Одного из департаментов", - сказал Турчак на заседании.
Глава региона посоветовал Леонтьеву в следующий раз представлять доклад "по-старинке, без слайдов". Чиновник согласился.
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