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Турчак сделал замечание чиновнику за презентацию с трехногим мальчиком - РИА Новости, 16.06.2026
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12:32 16.06.2026 (обновлено: 13:15 16.06.2026)
Турчак сделал замечание чиновнику за презентацию с трехногим мальчиком

Турчак сделал замечание чиновнику за презентацию, сгенерированную ИИ

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Андрей Турчак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Республики Алтай Андрей Турчак сделал замечание чиновнику за презентацию с ошибками, созданной с помощью искусственного интеллекта.
  • В презентации были изображения с трехногим мальчиком и американским флагом.
БАРНАУЛ, 16 июн – РИА Новости. Глава Республики Алтай Андрей Турчак сделал замечание чиновнику за представленную на заседании правительства презентацию с трехногим мальчиком и американским флагом, которая создана с помощью искусственного интеллекта.
Слайд презентации, представленной на заседании правительства республики Алтай
Слайд презентации, представленной на заседании правительства республики Алтай - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Слайд презентации, представленной на заседании правительства республики Алтай
На заседании правительства председатель комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай Юрий Леонтьев представил доклад, который касался в частности гибели детей на воде.
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"Просьба какая: больше не используйте искусственный интеллект. У вас мальчик, который с папой… у него три ноги. Вы видели, да? Чиновник, который у вас на предпоследнем слайде сидел, у него за спиной флаг Соединенных Штатов Америки. Одного из департаментов", - сказал Турчак на заседании.
Глава региона посоветовал Леонтьеву в следующий раз представлять доклад "по-старинке, без слайдов". Чиновник согласился.
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