Более 5,5 тысячи гектаров ценных земель вернули в собственность Алтая

Краткий пересказ от РИА ИИ За два года в собственность Республики Алтай вернули более 5,5 тысяч гектаров ценных земель, выведенных лжеинвесторами из экономического оборота.

На финальной стадии находится возвращение в собственность республики 244 земельных участков общей площадью порядка 15 тысяч гектаров, которые принадлежат Томскому государственному университету.

Возвращение земель создаст дополнительные условия для развития экономики и сельского хозяйства, а также для выделения земельных участков участникам СВО, другим льготным категориям граждан и многодетным семьям.

ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 авг – РИА Новости. Более 5,5 тысячи гектаров ценных земель, выведенных лжеинвесторами из экономического оборота, удалось вернуть в собственность Республики Алтай за два года, доложил глава региона Андрей Турчак на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Продолжаем возвращать земли, которые в свое время были в республике так называемыми лжеинвесторами выведены из экономического оборота. За последние два года при поддержке прокуратуры удалось вернуть в собственность Республики Алтай более 5,5 тысяч гектаров ценных земель", - рассказал Турчак

Также он отметил, что на финальной стадии находится возвращение в собственность республики 244 земельных участков общей площадью порядка 15 тысяч гектаров, которые на принадлежат Томскому государственному университету.