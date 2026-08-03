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Более 5,5 тысячи гектаров ценных земель вернули в собственность Алтая - РИА Новости, 03.08.2026
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07:46 03.08.2026 (обновлено: 14:26 03.08.2026)
Более 5,5 тысячи гектаров ценных земель вернули в собственность Алтая

Более 5,5 тыс гектаров ценных земель вернули в собственность Алтая за два года

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВид со смотровой площадки "Толгоек" в Республике Алтай
Вид со смотровой площадки Толгоек в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Вид со смотровой площадки "Толгоек" в Республике Алтай
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За два года в собственность Республики Алтай вернули более 5,5 тысяч гектаров ценных земель, выведенных лжеинвесторами из экономического оборота.
  • На финальной стадии находится возвращение в собственность республики 244 земельных участков общей площадью порядка 15 тысяч гектаров, которые принадлежат Томскому государственному университету.
  • Возвращение земель создаст дополнительные условия для развития экономики и сельского хозяйства, а также для выделения земельных участков участникам СВО, другим льготным категориям граждан и многодетным семьям.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 авг – РИА Новости. Более 5,5 тысячи гектаров ценных земель, выведенных лжеинвесторами из экономического оборота, удалось вернуть в собственность Республики Алтай за два года, доложил глава региона Андрей Турчак на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
"Продолжаем возвращать земли, которые в свое время были в республике так называемыми лжеинвесторами выведены из экономического оборота. За последние два года при поддержке прокуратуры удалось вернуть в собственность Республики Алтай более 5,5 тысяч гектаров ценных земель", - рассказал Турчак.
Также он отметил, что на финальной стадии находится возвращение в собственность республики 244 земельных участков общей площадью порядка 15 тысяч гектаров, которые на принадлежат Томскому государственному университету.
"Мы прошли согласование в Российской академии наук… ждем уже решение президента по передаче этой земли в земельный банк республики. Все это, понятно, создает для нас дополнительные условия для развития экономики и сельского хозяйства и немаловажно для выделения земельных участков участникам СВО, другим льготным категориям граждан, многодетным семьям", - доложил глава региона.
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