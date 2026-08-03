Мишустин поблагодарил Турчака за успехи в Республике Алтай

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил главу Республики Алтай Андрея Турчака за результаты работы.
- Михаил Мишустин пожелал Андрею Турчаку успехов в дальнейшей деятельности во главе региона.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил главу Республики Алтай Андрея Турчака за результаты работы и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности во главе региона.
Председатель правительства в понедельник встретился с главой Республики Алтай в Горно-Алтайске.
"Я хочу вам пожелать удачи. Надеюсь, что все проекты будут закончены в срок, и еще раз хочу сказать спасибо за результаты работы", - сказал Мишустин.