Мишустин поблагодарил Турчака за успехи в Республике Алтай

ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил главу Республики Алтай Андрея Турчака за результаты работы и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности во главе региона.

"Я хочу вам пожелать удачи. Надеюсь, что все проекты будут закончены в срок, и еще раз хочу сказать спасибо за результаты работы", - сказал Мишустин.