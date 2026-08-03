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Мишустин поблагодарил Турчака за успехи в Республике Алтай - РИА Новости, 03.08.2026
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07:27 03.08.2026 (обновлено: 09:52 03.08.2026)
Мишустин поблагодарил Турчака за успехи в Республике Алтай

Мишустин поблагодарил главу Республики Алтай Андрея Турчака за результаты работы

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 3 августа 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 3 августа 2026 - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 3 августа 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил главу Республики Алтай Андрея Турчака за результаты работы.
  • Михаил Мишустин пожелал Андрею Турчаку успехов в дальнейшей деятельности во главе региона.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил главу Республики Алтай Андрея Турчака за результаты работы и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности во главе региона.
Председатель правительства в понедельник встретился с главой Республики Алтай в Горно-Алтайске.
"Я хочу вам пожелать удачи. Надеюсь, что все проекты будут закончены в срок, и еще раз хочу сказать спасибо за результаты работы", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Глава Республики Алтай поблагодарил Мишустина за внимание к региону
Вчера, 07:18
 
Республика АлтайРоссияГорно-АлтайскМихаил МишустинАндрей ТурчакПолитика
 
 
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