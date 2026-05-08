В зону СВО отправили 13 фур гуманитарной помощи из Республики Алтай

БАРНАУЛ, 8 мая – РИА Новости. Тринадцать фур гуманитарной помощи участникам СВО отправили из Республики Алтай, в состав груза вошли 35 автомобилей, квадроциклы, мототехника и многое другое, сообщил глава региона Андрей Турчак.
"Отправили из республики очередной гуманитарный конвой. 13 фур. 35 автомобилей, квадроциклы и мототехника. Строительные материалы и инструменты, генераторы и медикаменты, продовольствие и питьевая вода, маскировочные сети. По традиции, адресные посылки из дома и письма детей", - сообщил Турчак в своем канале на платформе "Макс".
Более 250 тонн гуманитарного груза будет доставлено в зону СВО и на приграничные территории.
"Благодарю всех жителей республики, каждый наш район и каждое село за эту очень важную помощь. Она не только согревает сердца нашим ребятам, но и бережет их жизни и здоровье", - отметил глава региона.