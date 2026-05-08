Рейтинг@Mail.ru
В зону СВО отправили 13 фур гуманитарной помощи из Республики Алтай - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
14:27 08.05.2026
В зону СВО отправили 13 фур гуманитарной помощи из Республики Алтай

Турчак: из Алтая отправили 13 фур гуманитарной помощи участникам СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из Республики Алтай отправили 13 фур гуманитарной помощи в зону СВО.
  • В состав груза вошли 35 автомобилей, квадроциклы, мототехника, строительные материалы и инструменты, генераторы, медикаменты, продовольствие, питьевая вода и маскировочные сети.
БАРНАУЛ, 8 мая – РИА Новости. Тринадцать фур гуманитарной помощи участникам СВО отправили из Республики Алтай, в состав груза вошли 35 автомобилей, квадроциклы, мототехника и многое другое, сообщил глава региона Андрей Турчак.
"Отправили из республики очередной гуманитарный конвой. 13 фур. 35 автомобилей, квадроциклы и мототехника. Строительные материалы и инструменты, генераторы и медикаменты, продовольствие и питьевая вода, маскировочные сети. По традиции, адресные посылки из дома и письма детей", - сообщил Турчак в своем канале на платформе "Макс".
Более 250 тонн гуманитарного груза будет доставлено в зону СВО и на приграничные территории.
"Благодарю всех жителей республики, каждый наш район и каждое село за эту очень важную помощь. Она не только согревает сердца нашим ребятам, но и бережет их жизни и здоровье", - отметил глава региона.
Прокуратура Орловской области передала шесть автомобилей в зону спецоперации для бойцов подразделений беспилотной авиации - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Орловская прокуратура передала шесть автомобилей бойцам СВО
6 мая, 12:34
 
Надежные людиРеспублика АлтайАндрей ТурчакСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала