На Алтае потушили природный пожар на площади 35 гектаров

Во вторник в пресс-службе алтайского правительства сообщили, что природный пожар площадью 35 гектаров тушат в Усть-Коксинском районе, задействовано более 40 человек.

"Сегодня в 11:00 закончилась ликвидация лесного пожара в Усть-Коксинском районе", - написал Турчак в Telegram-канале .

Он отметил, что угрозы населенным пунктам допущено не было, а на данный момент ни одного пожара в регионе не зафиксировано.