На Алтае потушили природный пожар на площади 35 гектаров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Усть-Коксинском районе в Республике Алтай потушили природный пожар на площади 35 гектаров.
- В ликвидации пожара участвовали более 40 человек.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ликвидация лесного пожара в Усть-Коксинском районе Республики Алтай завершена, сообщил глава региона Андрей Турчак.
Во вторник в пресс-службе алтайского правительства сообщили, что природный пожар площадью 35 гектаров тушат в Усть-Коксинском районе, задействовано более 40 человек.
«
"Сегодня в 11:00 закончилась ликвидация лесного пожара в Усть-Коксинском районе", - написал Турчак в Telegram-канале.
Он отметил, что угрозы населенным пунктам допущено не было, а на данный момент ни одного пожара в регионе не зафиксировано.