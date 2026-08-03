Мишустин встретился с главой Республики Алтай

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Республику Алтай.
- Встреча прошла с главой региона Андреем Турчаком в рамках рабочей поездки по городам Дальнего Востока и Сибири.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Республику Алтай, где провел встречу с главой региона Андреем Турчаком, передает корреспондент РИА Новости.
Председатель правительства прибыл в Горно-Алтайск в рамках рабочей поездки по городам Дальнего Востока и Сибири.
Ранее премьер-министр посетил Якутск и Кызыл.