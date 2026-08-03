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Мишустин встретился с главой Республики Алтай - РИА Новости, 03.08.2026
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07:06 03.08.2026 (обновлено: 09:47 03.08.2026)
Мишустин встретился с главой Республики Алтай

Мишустин встретился с главой Республики Алтай Турчаком

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 3 августа 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 3 августа 2026 - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 3 августа 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Республику Алтай.
  • Встреча прошла с главой региона Андреем Турчаком в рамках рабочей поездки по городам Дальнего Востока и Сибири.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Республику Алтай, где провел встречу с главой региона Андреем Турчаком, передает корреспондент РИА Новости.
Председатель правительства прибыл в Горно-Алтайск в рамках рабочей поездки по городам Дальнего Востока и Сибири.
Ранее премьер-министр посетил Якутск и Кызыл.
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ПолитикаГорно-АлтайскДальний ВостокЯкутскАндрей Турчак
 
 
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