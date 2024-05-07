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Биография Владимира Путина
Биография Владимира Путина - РИА Новости, 07.05.2024
Биография Владимира Путина
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T00:59
2024-05-07T00:59
2024-05-07T00:59
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Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).В 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет).Кандидат экономических наук.По распределению был направлен на работу в органы государственной безопасности. В 1985-1990 годах работал в ГДР.С 1990 года – помощник ректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам, затем – советник председателя Ленинградского городского совета.С июня 1991 года – председатель комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, одновременно – с 1994 года – первый заместитель председателя правительства Санкт-Петербурга.С августа 1996 года – заместитель управляющего делами президента Российской Федерации.С марта 1997 года – заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, начальник главного контрольного управления президента Российской Федерации.С мая 1998 года – первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации.В июле 1998 года был назначен директором Федеральной службы безопасности Российской Федерации, одновременно – с марта 1999 года – секретарь Совета Безопасности Российской Федерации.С августа 1999 года – председатель правительства Российской Федерации.С 31 декабря 1999 года – исполняющий обязанности президента Российской Федерации.26 марта 2000 года Владимир Путин был избран президентом Российской Федерации. За него проголосовали 52,9% избирателей. 7 мая 2000 года официально вступил в должность президента РФ. 14 марта 2004 года был избран президентом Российской Федерации на второй срок. Получил поддержку 71,31% избирателей. 7 мая 2004 года официально вступил в должность президента РФ на второй срок.C 8 мая 2008 года – председатель правительства Российской Федерации.4 марта 2012 года был избран президентом Российской Федерации. Получил поддержку 63,6% избирателей. Вступил в должность 7 мая 2012 года. 18 марта 2018 года Владимир Путин вновь победил на выборах президента РФ, набрав 76,69% голосов. 7 мая 2018 года в Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента России.8 декабря 2023 года Владимир Путин заявил о своем решении участвовать в выборах президента в 2024 году. В соответствии с Конституцией РФ, одно и то же лицо не может занимать пост президента более двух сроков. Однако, согласно одной из принятых поправок в Конституцию в 2020 году данное ограничение не применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента Российской Федерации в течение сроков, допустимых Конституцией РФ.По итогам президентских выборов, прошедших 15-17 марта 2024 года, Владимир Путин занял первое место, получив поддержку 87,28% избирателей (76 277 708 человек).Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России. Владимир Путин является председателем попечительского совета Русского географического общества, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, наблюдательных советов некоммерческой организации "Россия – страна возможностей" и общероссийского движения детей и молодежи. Увлекается горнолыжным спортом, играет в хоккей.Имеет черный пояс по каратэ. В ноябре 2014 года международный комитет Международной организации каратэ-до Кекусин-кан присвоила Владимиру Путину восьмой почетный дан каратэ-до Кекусин-кан. У Владимира Путина две дочери: Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986 года рождения).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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справки, политика, россия, санкт-петербург, владимир путин, ленинград, правительство рф
Справки, Политика, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Ленинград, Правительство РФ
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
В 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет).
Кандидат экономических наук.
По распределению был направлен на работу в органы государственной безопасности. В 1985-1990 годах работал в ГДР.
С 1990 года – помощник ректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам, затем – советник председателя Ленинградского городского совета.
С июня 1991 года – председатель комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, одновременно – с 1994 года – первый заместитель председателя правительства Санкт-Петербурга.
С августа 1996 года – заместитель управляющего делами президента Российской Федерации.
С марта 1997 года – заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, начальник главного контрольного управления президента Российской Федерации.
С мая 1998 года – первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации.
В июле 1998 года был назначен директором Федеральной службы безопасности Российской Федерации, одновременно – с марта 1999 года – секретарь Совета Безопасности Российской Федерации.
С августа 1999 года – председатель правительства Российской Федерации.
С 31 декабря 1999 года – исполняющий обязанности президента Российской Федерации.
26 марта 2000 года
Владимир Путин был избран президентом Российской Федерации. За него проголосовали
52,9% избирателей.
7 мая 2000 года
официально вступил в должность президента РФ.
14 марта 2004 года
был избран президентом Российской Федерации на второй срок. Получил поддержку 71,31% избирателей.
7 мая 2004 года официально вступил в должность президента
РФ на второй срок.
C 8 мая 2008 года – председатель правительства Российской Федерации.
4 марта 2012 года
был избран президентом Российской Федерации. Получил поддержку 63,6% избирателей.
18 марта 2018 года
Владимир Путин вновь победил на выборах президента РФ, набрав 76,69% голосов.
7 мая 2018 года
в Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента России.
8 декабря 2023 года
Владимир Путин заявил о своем решении участвовать в выборах президента в 2024 году.
В соответствии с Конституцией РФ, одно и то же лицо не может занимать пост президента более двух сроков. Однако, согласно одной из принятых поправок в Конституцию
в 2020 году данное ограничение не применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента Российской Федерации в течение сроков, допустимых Конституцией РФ.
По итогам президентских выборов, прошедших 15-17 марта 2024 года, Владимир Путин занял первое место
, получив поддержку 87,28% избирателей (76 277 708 человек).
Явка составила 77,44%
, став рекордной в новейшей истории России.
Увлекается горнолыжным спортом, играет в хоккей.
Имеет черный пояс
по каратэ. В ноябре 2014 года международный комитет Международной организации каратэ-до Кекусин-кан присвоила Владимиру Путину восьмой почетный дан
каратэ-до Кекусин-кан.
У Владимира Путина две дочери: Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986 года рождения).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников