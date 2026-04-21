Путин наградил Владимира Иванова орденом Гагарина

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Гагарина советника гендиректора космического центра имени Хруничева Владимира Иванова, который в 90-х годах возглавлял Военно-космические силы РФ.
Указ президента о государственных наградах опубликован во вторник.
"За большой вклад в развитие отечественной космонавтики, производство ракетно-космической техники и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Гагарина Иванова Владимира Леонтьевича - советника генерального директора по взаимодействию с государственными заказчиками акционерного общества "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева", город Москва", - говорится в документе.