Путин наградил Владимира Иванова орденом Гагарина
23:18 21.04.2026 (обновлено: 23:28 21.04.2026)

Путин наградил Владимира Иванова орденом Гагарина

Владимир Иванов. Архивное фото
  • Владимир Путин наградил Владимира Иванова орденом Гагарина.
  • Владимир Иванов — советник гендиректора космического центра имени Хруничева, в 90-х годах возглавлял Военно-космические силы РФ.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Гагарина советника гендиректора космического центра имени Хруничева Владимира Иванова, который в 90-х годах возглавлял Военно-космические силы РФ.
Указ президента о государственных наградах опубликован во вторник.
"За большой вклад в развитие отечественной космонавтики, производство ракетно-космической техники и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Гагарина Иванова Владимира Леонтьевича - советника генерального директора по взаимодействию с государственными заказчиками акционерного общества "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева", город Москва", - говорится в документе.
