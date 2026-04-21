Путин наградил Дунаевского орденом "За заслуги перед Отечеством"

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени композитора Максима Дунаевского, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Дунаевского Максима Исааковича - художественного руководителя государственного автономного учреждения культуры Московской области "Московская областная филармония", - говорится в документе.