- Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимиру Зеленскому пришлось признать завершение активной поддержки Украины со стороны США.
- Аналитик отметил, что на фоне усталости США от ситуации с Украиной положение России на поле боя улучшается.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Владимиру Зеленскому пришлось открыто признать, что Вашингтон больше не заинтересован в помощи Украине, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Главное в том, что даже сам Зеленский теперь признает: поток поддержки со стороны США подходит к концу. Даже если демократы вернут контроль над Конгрессом в ноябре, интерес к украинскому конфликту в США заметно ослаб. Для Соединенных Штатов есть куда более важные и срочные проблемы, чем судьба Владимира Зеленского", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".