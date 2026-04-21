"Заметно ослаб". Внезапное признание Зеленского поразило Запад - РИА Новости, 21.04.2026
22:15 21.04.2026
"Заметно ослаб". Внезапное признание Зеленского поразило Запад

Меркурис: Зеленский открыто признает, что США отказываются от помощи Украине

© REUTERS / Cornelius Poppe
Владимир Зеленский в Осло
Владимир Зеленский в Осло - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© REUTERS / Cornelius Poppe
Владимир Зеленский в Осло. Архивное фото
  • Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимиру Зеленскому пришлось признать завершение активной поддержки Украины со стороны США.
  • Аналитик отметил, что на фоне усталости США от ситуации с Украиной положение России на поле боя улучшается.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Владимиру Зеленскому пришлось открыто признать, что Вашингтон больше не заинтересован в помощи Украине, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Главное в том, что даже сам Зеленский теперь признает: поток поддержки со стороны США подходит к концу. Даже если демократы вернут контроль над Конгрессом в ноябре, интерес к украинскому конфликту в США заметно ослаб. Для Соединенных Штатов есть куда более важные и срочные проблемы, чем судьба Владимира Зеленского", — сказал он.
Кроме того, как отметил аналитик, на фоне усталости США от ситуации с Украиной положение России на поле боя улучшается.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".
