Путин присвоил жительнице Ставропольского края звание Героя Труда

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Российской Федерации оператору машинного доения из Ставропольского края Татьяне Кожевниковой, соответствующий указ размещен во вторник на сайте официального опубликования правовых актов.
"За особые трудовые заслуги в области сельского хозяйства, многолетнюю добросовестную работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Кожевниковой Татьяне Васильевне — оператору машинного доения сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза имени Ленина, Ставропольский край", — сообщается в документе.