Россиянка, вывезенная из Ливана, поблагодарила Путина

Россиянка рассказала, что вместе с дочерью покинула Бейрут после 25 лет жизни там и надеется вернуться в ливанскую столицу, если позволят услови.

ДОМОДЕДОВО, 22 апр - РИА Новости. Россиянка Юлия, вывезенная из Ливана бортом МЧС РФ вместе с другими гражданами России, выразила благодарность президенту страны Владимиру Путину по прибытии на родину.

Во вторник в аэропорту "Домодедово" приземлился борт МЧС, которым из Ливана прибыли граждане России и члены их семей - всего 73 человека, в том числе 33 ребенка. Ранее этот борт доставил в Бейрут свыше 27 тонн гуманитарной помощи.

"Счастье, радость, благодарность МЧС, Владимиру Владимировичу Путину, России", - поделилась эмоциями с журналистами в аэропорту Юлия.