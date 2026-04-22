Россиянка, вывезенная из Ливана, поблагодарила Путина
02:41 22.04.2026
Россиянка, вывезенная из Ливана, поблагодарила Путина

Вывезенная из Ливана россиянка Юлия выразила благодарность Путину

  • Россиянка Юлия, вывезенная из Ливана бортом МЧС РФ вместе с другими гражданами России, выразила благодарность президенту Владимиру Путину по прибытии на родину.
  • Россиянка рассказала, что вместе с дочерью покинула Бейрут после 25 лет жизни там и надеется вернуться в ливанскую столицу, если позволят услови.
ДОМОДЕДОВО, 22 апр - РИА Новости. Россиянка Юлия, вывезенная из Ливана бортом МЧС РФ вместе с другими гражданами России, выразила благодарность президенту страны Владимиру Путину по прибытии на родину.
Во вторник в аэропорту "Домодедово" приземлился борт МЧС, которым из Ливана прибыли граждане России и члены их семей - всего 73 человека, в том числе 33 ребенка. Ранее этот борт доставил в Бейрут свыше 27 тонн гуманитарной помощи.
Спецборт МЧС России в Бейруте - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
"Счастье, радость, благодарность МЧС, Владимиру Владимировичу Путину, России", - поделилась эмоциями с журналистами в аэропорту Юлия.
Россиянка добавила, что вместе с дочерью покинула Бейрут после 25 лет жизни там и надеется вернуться в ливанскую столицу, если позволят условия.
РоссияЛиванБейрутВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Домодедово (аэропорт)
 
 
