Путин наградил Каменского орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени - РИА Новости Спорт, 21.04.2026
22:27 21.04.2026 (обновлено: 22:34 21.04.2026)

Путин наградил Каменского орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

  • Владимир Путин наградил Валерия Каменского орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
  • Валерий Каменский — вице-президент по развитию КХЛ, его наградили за заслуги в развитии физической культуры и спорта.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени вице‑президента по развитию КХЛ, олимпийского чемпиона Валерия Каменского, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За заслуги в развитии физической культуры и спорта наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Каменского Валерия Викторовича - вице-президента по развитию общества с ограниченной ответственностью "Континентальная хоккейная лига", город Москва", - говорится в тексте указа.
Умар Кремлев - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Путин наградил Умара Кремлева Орденом Дружбы президента
Вчера, 22:28
 
