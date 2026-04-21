Путин наградил Каменского орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин наградил Валерия Каменского орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
- Валерий Каменский — вице-президент по развитию КХЛ, его наградили за заслуги в развитии физической культуры и спорта.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени вице‑президента по развитию КХЛ, олимпийского чемпиона Валерия Каменского, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За заслуги в развитии физической культуры и спорта наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Каменского Валерия Викторовича - вице-президента по развитию общества с ограниченной ответственностью "Континентальная хоккейная лига", город Москва", - говорится в тексте указа.