https://ria.ru/20250413/putin-2011029645.html

Песков рассказал, как часто Путин играет в хоккей

Песков рассказал, как часто Путин играет в хоккей - РИА Новости, 13.04.2025

Песков рассказал, как часто Путин играет в хоккей

Президент России Владимир Путин регулярно играет в хоккей, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T18:23:00+03:00

2025-04-13T18:23:00+03:00

2025-04-13T18:23:00+03:00

россия

дмитрий песков

владимир путин

павел зарубин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766029928_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_d1de13faf0729c5880413f506f80a405.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно играет в хоккей, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Он играет, он играет регулярно в хоккей, это единственное, что я знаю", - ответил Песков журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

https://rsport.ria.ru/20250319/vasilev-2005906297.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин