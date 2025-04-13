https://ria.ru/20250413/putin-2011029645.html
Песков рассказал, как часто Путин играет в хоккей
Песков рассказал, как часто Путин играет в хоккей - РИА Новости, 13.04.2025
Песков рассказал, как часто Путин играет в хоккей
Президент России Владимир Путин регулярно играет в хоккей, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T18:23:00+03:00
2025-04-13T18:23:00+03:00
2025-04-13T18:23:00+03:00
россия
дмитрий песков
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павел зарубин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно играет в хоккей, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Он играет, он играет регулярно в хоккей, это единственное, что я знаю", - ответил Песков журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
https://rsport.ria.ru/20250319/vasilev-2005906297.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Павел Зарубин
Песков рассказал, как часто Путин играет в хоккей
Песков: Путин регулярно играет в хоккей