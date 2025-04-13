Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, как часто Путин играет в хоккей - РИА Новости, 13.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/putin-2011029645.html
Песков рассказал, как часто Путин играет в хоккей
Песков рассказал, как часто Путин играет в хоккей - РИА Новости, 13.04.2025
Песков рассказал, как часто Путин играет в хоккей
Президент России Владимир Путин регулярно играет в хоккей, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T18:23:00+03:00
2025-04-13T18:23:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766029928_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_d1de13faf0729c5880413f506f80a405.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно играет в хоккей, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Он играет, он играет регулярно в хоккей, это единственное, что я знаю", - ответил Песков журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
https://rsport.ria.ru/20250319/vasilev-2005906297.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766029928_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a6f1e3579310244ddbbeb88a93527837.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Павел Зарубин
Песков рассказал, как часто Путин играет в хоккей

Песков: Путин регулярно играет в хоккей

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно играет в хоккей, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«
"Он играет, он играет регулярно в хоккей, это единственное, что я знаю", - ответил Песков журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
"Веский сигнал": Васильев об идее Путина и Трампа о хоккейном матче
19 марта, 10:40
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала