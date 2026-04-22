Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:57 22.04.2026
СМИ раскрыли, на что решились на Западе из-за России

JW: ЕС подавляет национальные интересы государств ради антироссийской политики

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Флаги России и ЕС
Флаги России и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкая газета Junge Welt пишет, что главной целью ЕС стало подавление национальных интересов стран-членов ради формирования антироссийского блока.
  • В материале отмечается, что превращение ЕС в антироссийский военный блок идет вразрез с победой Румена Радева в Болгарии, отстаивающего национальные интересы своей страны.

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Отношение ЕС к прошедшим в конце прошлой недели выборам в Болгарии показало, что главной целью ЕС отныне является подавление национальных интересов стран-членов ради формирования антироссийского блока, пишет немецкая газета Junge Welt.
"В СМИ доминирует проблема: как может продолжаться превращение ЕС в антироссийский и "проукраинский" военный альянс с этим новым человеком в Софии (главой партии "Прогрессивная Болгария" Руменом Радевым. — Прим. ред.)? <…> Сама формулировка вопроса показывает, чего на самом деле добиваются ЕС. <…> Все должны платить, кричать и маршировать в унисон. Разногласия с национальными интересами государств отодвинуты на второй план", — отмечается в материале.
Лидер получившей большинство по результатам парламентских выборов в Болгарии коалиции "Прогрессивная Болгария" Радев неоднократно выступал за переоценку подхода Европы к спецоперации России на Украине и возвращение к дипломатии. После выборов издание Euractiv сообщила о серьезных опасениях в Европейском союзе о том, что болгарский политик может создать крупные проблемы Украине, пересмотрев политику по поставкам оружия киевскому режиму.
Как неоднократно отмечал Владимир Путин, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В миреБолгарияУкраинаСофия (город)Румен РадевВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала