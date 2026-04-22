Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немецкая газета Junge Welt пишет, что главной целью ЕС стало подавление национальных интересов стран-членов ради формирования антироссийского блока.
- В материале отмечается, что превращение ЕС в антироссийский военный блок идет вразрез с победой Румена Радева в Болгарии, отстаивающего национальные интересы своей страны.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Отношение ЕС к прошедшим в конце прошлой недели выборам в Болгарии показало, что главной целью ЕС отныне является подавление национальных интересов стран-членов ради формирования антироссийского блока, пишет немецкая газета Junge Welt.
"В СМИ доминирует проблема: как может продолжаться превращение ЕС в антироссийский и "проукраинский" военный альянс с этим новым человеком в Софии (главой партии "Прогрессивная Болгария" Руменом Радевым. — Прим. ред.)? <…> Сама формулировка вопроса показывает, чего на самом деле добиваются ЕС. <…> Все должны платить, кричать и маршировать в унисон. Разногласия с национальными интересами государств отодвинуты на второй план", — отмечается в материале.
Лидер получившей большинство по результатам парламентских выборов в Болгарии коалиции "Прогрессивная Болгария" Радев неоднократно выступал за переоценку подхода Европы к спецоперации России на Украине и возвращение к дипломатии. После выборов издание Euractiv сообщила о серьезных опасениях в Европейском союзе о том, что болгарский политик может создать крупные проблемы Украине, пересмотрев политику по поставкам оружия киевскому режиму.
Как неоднократно отмечал Владимир Путин, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.