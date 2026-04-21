Петр Ян и Мурат Гассиев получили ордена "За заслуги перед Отечеством"

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Боец смешанных единоборств Петр Ян и боксер Мурат Гассиев указом президента России Владимира Путина награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" за заслуги в развитии физической культуры и спорта, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Данными наградами также удостоены генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин, боксеры Нуне Асатрян, Шарабутдин Атаев, Джамбулат Бижамов, Елена Гапешина, Салтанат Меденова, Исмаил Муцольгов, Илья Попов, Давид Суров, Анастасия Шамонова и Всеволод Шумаков.
Действующий чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в бриджервейте Муслим Гаджимагомедов награжден орденом Дружбы.
Яну 33 года, он является обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. На его счету 20 побед и пять поражений в ММА. Гассиеву 32 года. Его профессиональный рекорд составляет 33 победы (26 - нокаутом) при двух поражениях. В декабре Гассиев одержал победу над болгарином Кубратом Пулевым и стал новым регулярным чемпионом по версии WBA в тяжелом весе.
