Петр Ян и Мурат Гассиев получили ордена "За заслуги перед Отечеством"
23:13 21.04.2026
Петр Ян и Мурат Гассиев получили ордена "За заслуги перед Отечеством"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боец смешанных единоборств Петр Ян и боксер Мурат Гассиев награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
  • Орденом Дружбы награжден действующий чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в бриджервейте Муслим Гаджимагомедов.
  • Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» также удостоены другие спортсмены и представители Федерации бокса России.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Боец смешанных единоборств Петр Ян и боксер Мурат Гассиев указом президента России Владимира Путина награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" за заслуги в развитии физической культуры и спорта, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Данными наградами также удостоены генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин, боксеры Нуне Асатрян, Шарабутдин Атаев, Джамбулат Бижамов, Елена Гапешина, Салтанат Меденова, Исмаил Муцольгов, Илья Попов, Давид Суров, Анастасия Шамонова и Всеволод Шумаков.
Действующий чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в бриджервейте Муслим Гаджимагомедов награжден орденом Дружбы.
Яну 33 года, он является обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. На его счету 20 побед и пять поражений в ММА. Гассиеву 32 года. Его профессиональный рекорд составляет 33 победы (26 - нокаутом) при двух поражениях. В декабре Гассиев одержал победу над болгарином Кубратом Пулевым и стал новым регулярным чемпионом по версии WBA в тяжелом весе.
