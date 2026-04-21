Петр Ян и Мурат Гассиев получили ордена "За заслуги перед Отечеством"

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Боец смешанных единоборств Петр Ян и боксер Мурат Гассиев указом президента России Владимира Путина награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" за заслуги в развитии физической культуры и спорта, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.