МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил коллектив московского театра "Современник" орденом "За заслуги в культуре и искусстве", соответствующий указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.
"За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить... Орденом "За заслуги в культуре и искусстве"... коллектив государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский театр "Современник", - говорится в тексте указа.