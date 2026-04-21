Глава МИД Венесуэлы подтвердил настрой на развитие партнерства с Россией

МЕХИКО, 21 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль на встрече с послом России Сергеем Мелик-Багдасаровым подтвердил настрой на дальнейшее укрепление двусторонних отношений и развитие сотрудничества, сообщила дипмиссия РФ в южноамериканской стране.
"Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление двусторонних отношений и развитие сотрудничества", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии по итогам встречи дипломатов.
Переговоры прошли в преддверии первой годовщины подписания договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, который был заключен 7 мая 2025 года в Москве президентами Владимиром Путиным и Николасом Мадуро.
Стороны, как сообщается, уделили особое внимание реализации положений этого соглашения, которое заложило долгосрочную основу для углубления взаимодействия между двумя странами по широкому спектру направлений.
