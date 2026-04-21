Глава МИД Венесуэлы подтвердил настрой на развитие партнерства с Россией - РИА Новости, 21.04.2026
23:59 21.04.2026
Глава МИД Венесуэлы подтвердил настрой на развитие партнерства с Россией

Хиль: Венесуэла настроена на развитие партнерства с Россией

© AP Photo / Ariana Cubillos
Флаг Венесуэлы. Архивное фото
Флаг Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Флаг Венесуэлы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль подтвердил настрой на дальнейшее укрепление двусторонних отношений и развитие сотрудничества с Россией.
  • Переговоры прошли в преддверии первой годовщины подписания договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, который был заключен 7 мая 2025 года в Москве.
  • Россия и Венесуэла продолжают поступательно развивать стратегическое партнерство, основанное на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга.
МЕХИКО, 21 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль на встрече с послом России Сергеем Мелик-Багдасаровым подтвердил настрой на дальнейшее укрепление двусторонних отношений и развитие сотрудничества, сообщила дипмиссия РФ в южноамериканской стране.
"Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление двусторонних отношений и развитие сотрудничества", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии по итогам встречи дипломатов.
Переговоры прошли в преддверии первой годовщины подписания договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, который был заключен 7 мая 2025 года в Москве президентами Владимиром Путиным и Николасом Мадуро.
Стороны, как сообщается, уделили особое внимание реализации положений этого соглашения, которое заложило долгосрочную основу для углубления взаимодействия между двумя странами по широкому спектру направлений.
По итогам встречи Мелик-Багдасаров отметил, что Россия и Венесуэла продолжают поступательно развивать стратегическое партнерство, основанное на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга, а совместные проекты "носят взаимовыгодный и социально значимый характер".
