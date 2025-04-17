https://ria.ru/20250417/peskov-2011887695.html

Песков рассказал о собаках, подаренных Путину Ким Чен Ыном

Песков рассказал о собаках, подаренных Путину Ким Чен Ыном - РИА Новости, 17.04.2025

Песков рассказал о собаках, подаренных Путину Ким Чен Ыном

Собаки, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту РФ Владимиру Путину, прекрасно себя чувствуют и живут в резиденции главы государства, сообщил... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T18:03:00+03:00

2025-04-17T18:03:00+03:00

2025-04-17T18:03:00+03:00

россия

дмитрий песков

владимир путин

ким чен ын

в мире

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Собаки, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту РФ Владимиру Путину, прекрасно себя чувствуют и живут в резиденции главы государства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Прекрасно себя чувствуют, живут с Путиным", - отметил Песков, отвечая на вопрос о судьбе подаренных собак. Ранее северокорейское радио "Голос Кореи" сообщало, что лидер КНДР КимЧен Ын подарил президенту РФ Владимиру Путину пару собак национальной северокорейской породы пхунсан. Порода охотничьих собак пхунсан выведена в КНДР от северокорейских волков и почти не известна за пределами страны. Она получила свое название от гор в северном округе Пхунсан (сейчас уезд Кимхёнгвон провинции Янгандо), где и была выведена.

https://ria.ru/20250408/schenok-2009982073.html

россия

кндр (северная корея)

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россия, дмитрий песков, владимир путин, ким чен ын, в мире, кндр (северная корея)