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Песков рассказал о собаках, подаренных Путину Ким Чен Ыном
Песков рассказал о собаках, подаренных Путину Ким Чен Ыном - РИА Новости, 17.04.2025
Песков рассказал о собаках, подаренных Путину Ким Чен Ыном
Собаки, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту РФ Владимиру Путину, прекрасно себя чувствуют и живут в резиденции главы государства, сообщил... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T18:03:00+03:00
2025-04-17T18:03:00+03:00
2025-04-17T18:03:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Собаки, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту РФ Владимиру Путину, прекрасно себя чувствуют и живут в резиденции главы государства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Прекрасно себя чувствуют, живут с Путиным", - отметил Песков, отвечая на вопрос о судьбе подаренных собак. Ранее северокорейское радио "Голос Кореи" сообщало, что лидер КНДР КимЧен Ын подарил президенту РФ Владимиру Путину пару собак национальной северокорейской породы пхунсан. Порода охотничьих собак пхунсан выведена в КНДР от северокорейских волков и почти не известна за пределами страны. Она получила свое название от гор в северном округе Пхунсан (сейчас уезд Кимхёнгвон провинции Янгандо), где и была выведена.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, ким чен ын, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Ким Чен Ын, В мире, КНДР (Северная Корея)
Песков рассказал о собаках, подаренных Путину Ким Чен Ыном
Песков заявил, что подаренные Путину Ким Чен Ыном собаки хорошо себя чувствуют