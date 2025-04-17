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Песков рассказал о собаках, подаренных Путину Ким Чен Ыном - РИА Новости, 17.04.2025
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18:03 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/peskov-2011887695.html
Песков рассказал о собаках, подаренных Путину Ким Чен Ыном
Песков рассказал о собаках, подаренных Путину Ким Чен Ыном - РИА Новости, 17.04.2025
Песков рассказал о собаках, подаренных Путину Ким Чен Ыном
Собаки, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту РФ Владимиру Путину, прекрасно себя чувствуют и живут в резиденции главы государства, сообщил... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T18:03:00+03:00
2025-04-17T18:03:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
ким чен ын
в мире
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Собаки, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту РФ Владимиру Путину, прекрасно себя чувствуют и живут в резиденции главы государства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Прекрасно себя чувствуют, живут с Путиным", - отметил Песков, отвечая на вопрос о судьбе подаренных собак. Ранее северокорейское радио "Голос Кореи" сообщало, что лидер КНДР КимЧен Ын подарил президенту РФ Владимиру Путину пару собак национальной северокорейской породы пхунсан. Порода охотничьих собак пхунсан выведена в КНДР от северокорейских волков и почти не известна за пределами страны. Она получила свое название от гор в северном округе Пхунсан (сейчас уезд Кимхёнгвон провинции Янгандо), где и была выведена.
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россия
кндр (северная корея)
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россия, дмитрий песков, владимир путин, ким чен ын, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Ким Чен Ын, В мире, КНДР (Северная Корея)
Песков рассказал о собаках, подаренных Путину Ким Чен Ыном

Песков заявил, что подаренные Путину Ким Чен Ыном собаки хорошо себя чувствуют

© Фото : ЦТАКСобаки северокорейской породы пхунсан, которых подарил президенту России лидер КНДР Ким Чен Ын
Собаки северокорейской породы пхунсан, которых подарил президенту России лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : ЦТАК
Собаки северокорейской породы пхунсан, которых подарил президенту России лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Собаки, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту РФ Владимиру Путину, прекрасно себя чувствуют и живут в резиденции главы государства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Прекрасно себя чувствуют, живут с Путиным", - отметил Песков, отвечая на вопрос о судьбе подаренных собак.
© Фото : ЦТАКСобаки северокорейской породы пхунсан, которых подарил президенту России лидер КНДР Ким Чен Ын
Собаки северокорейской породы пхунсан, которых подарил президенту России лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : ЦТАК
Собаки северокорейской породы пхунсан, которых подарил президенту России лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
Ранее северокорейское радио "Голос Кореи" сообщало, что лидер КНДР КимЧен Ын подарил президенту РФ Владимиру Путину пару собак национальной северокорейской породы пхунсан.
Порода охотничьих собак пхунсан выведена в КНДР от северокорейских волков и почти не известна за пределами страны. Она получила свое название от гор в северном округе Пхунсан (сейчас уезд Кимхёнгвон провинции Янгандо), где и была выведена.
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РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинКим Чен ЫнВ миреКНДР (Северная Корея)
 
 
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