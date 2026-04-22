Путин поздравил нотариусов с 160-летием профессии в России - РИА Новости, 22.04.2026
10:48 22.04.2026
Путин поздравил с нотариусов 160-летием профессии в России

Путин поздравил нотариусов с 160-летием создания нотариата в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поздравил нотариусов с 160-летием создания нотариата в России.
  • В поздравлении он отметил, что нынешнее поколение нотариусов успешно решает поставленные задачи по защите прав граждан и юридических лиц.
  • Президент подчеркнул, что нотариат применяет современные технологии и подходы, повышая качество предоставляемых услуг.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил нотариусов с 160-летием создания нотариата в РФ, отметив, что нынешнее поколение специалистов сферы успешно решает поставленные задачи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас со знаменательной датой - 160-летием создания нотариата в России... Отрадно, что нынешнее поколение нотариусов бережно хранит традиции, заложенные предшественниками, успешно решает поставленные задачи, главные из которых защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц, обеспечение безопасности экономической деятельности, осуществление функций превентивного правосудия", - говорится в поздравлении.
Отмечается, что в апреле 1866 года было принято Временное положение о нотариальной части, которое легло в основу деятельности нотариата как самостоятельного публично-правового института. Президент подчеркнул, что все эти годы нотариат играл весомую роль в жизни государства и общества, утверждал в своих рядах дух корпоративности, верности профессиональному долгу, незыблемым этическим нормам.
"И конечно, с удовлетворением отмечу, что при выполнении возложенных на вас обязанностей вы применяете самые современные технологии и подходы, неустанно повышаете качество предоставляемых услуг. Уверен, вы и впредь будете добросовестно трудиться, честно служить Закону", - добавил он.
Также президент пожелал реализации намеченных планов и всего наилучшего.
Посетитель у входа в московскую нотариальную контору - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Нотариусы рассказали о правилах вступления в наследство в 2026 году
18 апреля, 07:22
 
