Путин поздравил с нотариусов 160-летием профессии в России

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил нотариусов с 160-летием создания нотариата в РФ, отметив, что нынешнее поколение специалистов сферы успешно решает поставленные задачи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

« "Поздравляю вас со знаменательной датой - 160-летием создания нотариата в России ... Отрадно, что нынешнее поколение нотариусов бережно хранит традиции, заложенные предшественниками, успешно решает поставленные задачи, главные из которых защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц, обеспечение безопасности экономической деятельности, осуществление функций превентивного правосудия", - говорится в поздравлении.

Отмечается, что в апреле 1866 года было принято Временное положение о нотариальной части, которое легло в основу деятельности нотариата как самостоятельного публично-правового института. Президент подчеркнул, что все эти годы нотариат играл весомую роль в жизни государства и общества, утверждал в своих рядах дух корпоративности, верности профессиональному долгу, незыблемым этическим нормам.

"И конечно, с удовлетворением отмечу, что при выполнении возложенных на вас обязанностей вы применяете самые современные технологии и подходы, неустанно повышаете качество предоставляемых услуг. Уверен, вы и впредь будете добросовестно трудиться, честно служить Закону", - добавил он.