МОСКВА, 22 апр — РИА Новости.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Финляндия допустила стратегическую ошибку, выбрав партнерство с США, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.
«
"Мы просто чертовски глупы, решив присоединиться к лузеру во второй раз подряд. Честно говоря, в 1941 году у нас действительно не было выбора, но теперь, когда не было необходимости делать его... Как же мы глупы!" — написал он.
На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом уведомил европейские страны о возможных задержках в поставках вооружений из-за необходимости приоритетного обеспечения военных нужд в условиях конфликта с Ираном. Отмечалось, что задержки в поставках, как ожидается, затронут ряд европейских стран, в том числе страны Балтии и Скандинавии.
Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот шаг был бессмысленным с точки зрения обеспечения национальных интересов для этой страны.