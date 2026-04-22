07:12 22.04.2026 (обновлено: 10:39 22.04.2026)
"Как же мы глупы": в Финляндии признали критическую ошибку

Профессор Малинен: Финляндия сильно ошиблась, выбрав партнерство с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Финляндия допустила стратегическую ошибку, выбрав партнерство с США.
  • Так он прокомментировал приостановку поставок американских вооружений Финляндии из-за военного дефицита у Вашингтона на фоне войны с Ираном.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Финляндия допустила стратегическую ошибку, выбрав партнерство с США, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.
"Мы просто чертовски глупы, решив присоединиться к лузеру во второй раз подряд. Честно говоря, в 1941 году у нас действительно не было выбора, но теперь, когда не было необходимости делать его... Как же мы глупы!" — написал он.
Так он прокомментировал приостановку поставок американских вооружений Финляндии из-за военного дефицита у Вашингтона на фоне войны с Ираном.
На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом уведомил европейские страны о возможных задержках в поставках вооружений из-за необходимости приоритетного обеспечения военных нужд в условиях конфликта с Ираном. Отмечалось, что задержки в поставках, как ожидается, затронут ряд европейских стран, в том числе страны Балтии и Скандинавии.
Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот шаг был бессмысленным с точки зрения обеспечения национальных интересов для этой страны.
В миреФинляндияИранСШАВладимир ПутинТуомас МалиненНАТО
 
 
