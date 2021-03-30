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Песков назвал главное хобби Путина
Песков назвал главное хобби Путина
Главное хобби президента Владимира Путина — это чтение, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью "Аргументам и фактам". РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T08:49
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дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Главное хобби президента Владимира Путина — это чтение, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью "Аргументам и фактам".По его словам, Путин выписывает газеты, которые приходят и в Кремль, и в Ново-Огарево. Кроме того, они всегда есть в самолете, поэтому президент довольно часто их просматривает, когда куда-то летит. Кроме того, он получает дайджесты прессы.Помимо этого, Путин смотрит немецкие телеканалы, а также англоязычные.
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дмитрий песков, владимир путин

Песков назвал главное хобби Путина

08:49 30.03.2021 (обновлено: 10:55 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Главное хобби президента Владимира Путина — это чтение, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью "Аргументам и фактам".

"В основном это историческая литература, мемуары", — уточнил он.

По его словам, Путин выписывает газеты, которые приходят и в Кремль, и в Ново-Огарево. Кроме того, они всегда есть в самолете, поэтому президент довольно часто их просматривает, когда куда-то летит. Кроме того, он получает дайджесты прессы.
Помимо этого, Путин смотрит немецкие телеканалы, а также англоязычные.

"Не каждый день, но обязательно несколько раз в неделю занимается английским. Это короткие занятия, но регулярные", — рассказал Песков.

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