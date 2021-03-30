https://ria.ru/20210330/khobbi-1603396253.html

Песков назвал главное хобби Путина

Песков назвал главное хобби Путина

Главное хобби президента Владимира Путина — это чтение, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью "Аргументам и фактам". РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T08:49

2021-03-30T08:49

2021-03-30T10:55

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Главное хобби президента Владимира Путина — это чтение, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью "Аргументам и фактам".По его словам, Путин выписывает газеты, которые приходят и в Кремль, и в Ново-Огарево. Кроме того, они всегда есть в самолете, поэтому президент довольно часто их просматривает, когда куда-то летит. Кроме того, он получает дайджесты прессы.Помимо этого, Путин смотрит немецкие телеканалы, а также англоязычные.

https://ria.ru/20210329/shutki-1603285128.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин