Песков назвал главное хобби Путина
08:49 30.03.2021 (обновлено: 10:55 30.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Главное хобби президента Владимира Путина — это чтение, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью "Аргументам и фактам".
"В основном это историческая литература, мемуары", — уточнил он.
По его словам, Путин выписывает газеты, которые приходят и в Кремль, и в Ново-Огарево. Кроме того, они всегда есть в самолете, поэтому президент довольно часто их просматривает, когда куда-то летит. Кроме того, он получает дайджесты прессы.
Помимо этого, Путин смотрит немецкие телеканалы, а также англоязычные.
"Не каждый день, но обязательно несколько раз в неделю занимается английским. Это короткие занятия, но регулярные", — рассказал Песков.
Вчера, 13:15Песков рассказал о постоянных шутках Путина