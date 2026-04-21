Путин наградил коллектив ТМК орденом "За доблестный труд"

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил коллектив ПАО "Трубная Металлургическая Компания" (ТМК) орденом "За доблестный труд", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Наградить орденом "За доблестный труд" коллектив публичного акционерного общества "Трубная Металлургическая Компания", город Москва", - говорится в документе.
Коллектив компании награжден за вклад в развитие металлургической промышленности и достигнутые трудовые успехи.