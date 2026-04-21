Путин наградил Умара Кремлева Орденом Дружбы президента

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы президента Международной ассоциации бокса, председателя исполкома Федерации бокса России Умара Кремлева, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За заслуги в развитии физической культуры и спорта наградить... орденом Дружбы... Кремлева Умара Назаровича - председателя исполнительного комитета Общероссийской общественной организации "Федерация бокса России", город Москва", - говорится в тексте указа.