07:48 22.04.2026 (обновлено: 09:12 22.04.2026)
ВСУ проводят информационную кампанию, чтобы обосновать поражение под Сумами

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киев запустил информационную кампанию, чтобы обосновать поражение и потери населенных пунктов в Сумской области.
  • В украинских соцсетях пишут об отсутствии стратегического значения в некоторых приграничных селах и о цели группировки "Север" отвлечь ВСУ от других направлений.
  • Вбросы противоречат действиям украинского командования, продолжающего стягивать резервы в регион.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Киев запустил информационную кампанию, чтобы обосновать поражение и потери населенных пунктов в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«

"В украинских соцсетях одновременно начали писать об отсутствии стратегического значения в заброшенных приграничных селах и <...> цели группировки войск "Север" отвлечь <...> ВСУ от других направлений", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, эти вбросы противоречат действиям украинского командования, которое продолжает стягивать резервы в регион.
Накануне начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов рассказал о попытке противника скрыть свои провалы на фронте: боевики заявляют о якобы возвращении до 480 квадратных километров территорий.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьКиевВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
