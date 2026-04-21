Путин наградил Меньшикова орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
22:26 21.04.2026 (обновлено: 22:41 21.04.2026)
Путин наградил Меньшикова орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Художественный руководитель и директор Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков
Художественный руководитель и директор Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков. Архивное фото
  • Владимир Путин наградил Олега Меньшикова орденом "За заслуги в культуре и искусстве".
  • Орден вручен за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" худрука театра имени Ермоловой Олега Меньшикова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить... Орденом "За заслуги в культуре и искусстве"... Меньшикова Олега Евгеньевича - художественного руководителя государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой", - говорится в тексте указа.
