Путин наградил Меньшикова орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" худрука театра имени Ермоловой Олега Меньшикова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить... Орденом "За заслуги в культуре и искусстве"... Меньшикова Олега Евгеньевича - художественного руководителя государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой", - говорится в тексте указа.