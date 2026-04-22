Путин отметил вклад студкорпуса спасателей в ликвидацию наводнений

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей с 25-летием создания организации. отметив значимый вклад в ликвидацию последствий наводнения в Дагестане весной 2026 года, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с большим, значимым событием – 25-летием создания Всероссийского студенческого корпуса спасателей... Особо отмечу ваши масштабные гуманитарные, благотворительные программы, направленные на поддержку жителей Донбасса и Новороссии, значимый вклад в ликвидацию последствий наводнения в Дагестане весной этого года", - говорится в поздравлении.
Путин отметил, что, объединяя десятки тысяч единомышленников из всех регионов страны, Корпус спасателей выполняет особую, востребованную миссию. По словам президента, они готовы прийти на помощь тем, кто попал в беду, в самых сложных ситуациях действуют слаженно, чётко, оперативно, вместе со старшими товарищами из специальных и правоохранительных органов борются с последствиями стихийных бедствий и техногенных катастроф, обеспечивают безопасность проведения мероприятий, ведут большую просветительскую работу.
Президент убеждён, что добровольцы Корпуса будут беречь и приумножать замечательные традиции отечественного волонтёрского движения, спасательной службы.
"Своим трудом, деятельной гражданской, патриотической позицией повышать авторитет Корпуса – одной из крупнейших молодёжных добровольческих организаций России. Желаю вам успехов", - заключил он.