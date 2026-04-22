Путин отметил вклад студкорпуса спасателей в ликвидацию наводнений

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 22.04.2026
Путин отметил вклад студкорпуса спасателей в ликвидацию наводнения в Дагестане

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поздравил добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей с 25-летием создания организации.
  • Путин отметил вклад студкорпуса спасателей в ликвидацию последствий наводнения в Дагестане весной 2026 года.
  • Президент подчеркнул, что добровольцы Корпуса выполняют востребованную миссию и готовы прийти на помощь в сложных ситуациях.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей с 25-летием создания организации. отметив значимый вклад в ликвидацию последствий наводнения в Дагестане весной 2026 года, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с большим, значимым событием – 25-летием создания Всероссийского студенческого корпуса спасателей... Особо отмечу ваши масштабные гуманитарные, благотворительные программы, направленные на поддержку жителей Донбасса и Новороссии, значимый вклад в ликвидацию последствий наводнения в Дагестане весной этого года", - говорится в поздравлении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Путин присвоил жительнице Ставропольского края звание Героя Труда
Вчера, 22:53
Путин отметил, что, объединяя десятки тысяч единомышленников из всех регионов страны, Корпус спасателей выполняет особую, востребованную миссию. По словам президента, они готовы прийти на помощь тем, кто попал в беду, в самых сложных ситуациях действуют слаженно, чётко, оперативно, вместе со старшими товарищами из специальных и правоохранительных органов борются с последствиями стихийных бедствий и техногенных катастроф, обеспечивают безопасность проведения мероприятий, ведут большую просветительскую работу.
Президент убеждён, что добровольцы Корпуса будут беречь и приумножать замечательные традиции отечественного волонтёрского движения, спасательной службы.
"Своим трудом, деятельной гражданской, патриотической позицией повышать авторитет Корпуса – одной из крупнейших молодёжных добровольческих организаций России. Желаю вам успехов", - заключил он.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Путин присвоил звание "Мать-героиня" пяти россиянкам
Вчера, 22:45
 
РоссияРеспублика ДагестанВладимир ПутинДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала