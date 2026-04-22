Путин присвоил Академии ФСБ имя Дзержинского

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил академии ФСБ России имя Феликса Дзержинского, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Присвоить федеральному государственному казенному образовательному учреждению высшего образования "Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации" почетное наименование "имени Ф.Э. Дзержинского" и впредь именовать его: федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации имени Ф.Э. Дзержинского", - говорится в указе.
В указе также отмечается, что почетное звание присвоено, учитывая заслуги личного состава академии в профессиональной подготовке кадров в интересах органов федеральной службы безопасности и принимая во внимание выдающийся вклад в обеспечение госбезопасности Феликса Дзержинского.