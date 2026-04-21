МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" пяти россиянкам, соответствующий указ был опубликован во вторник.
"За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Воробьевой Любови Владимировне, Оренбургская область; Казимировой Ирине Давидовне, Курская область; Лебедевой Наталии Николаевне, Воронежская область", - говорится в документе.
Также звание было присвоено Надежде Мануковской из Воронежской области и Эсет Тамасхановой из Ингушетии.
Кроме того, президент наградил орденом "Родительская слава" семьи Баевых из Санкт-Петербурга, Елисеевых и Фатхуллиных из Башкирии. Еще четыре семьи были удостоены медали ордена "Родительская слава".