22:45 21.04.2026
Путин присвоил звание "Мать-героиня" пяти россиянкам

  • Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" пяти россиянкам.
  • Звание "Мать-героиня" получили Любовь Воробьева, Ирина Казимирова, Наталия Лебедева, Надежда Мануковская и Эсет Тамасханова.
  • Президент также наградил орденом "Родительская слава" семьи Баевых, Елисеевых и Фатхуллиных, а еще четыре семьи удостоены медали ордена "Родительская слава".
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" пяти россиянкам, соответствующий указ был опубликован во вторник.
"За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Воробьевой Любови Владимировне, Оренбургская область; Казимировой Ирине Давидовне, Курская область; Лебедевой Наталии Николаевне, Воронежская область", - говорится в документе.
Также звание было присвоено Надежде Мануковской из Воронежской области и Эсет Тамасхановой из Ингушетии.
Кроме того, президент наградил орденом "Родительская слава" семьи Баевых из Санкт-Петербурга, Елисеевых и Фатхуллиных из Башкирии. Еще четыре семьи были удостоены медали ордена "Родительская слава".
Художественный руководитель и директор Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Путин наградил Меньшикова орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
Вчера, 22:26
 
