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Песков рассказал, есть ли у Путина домашние животные
Песков рассказал, есть ли у Путина домашние животные
Домашние животные остаются в жизни президента РФ Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, добавив, что рядом с главой государства он никогда РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T09:11
2021-03-30T09:11
александр вучич
акита (префектура)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гурбангулы бердымухамедов
бойко борисов
дмитрий песков
владимир путин
сочи
софия (город)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Домашние животные остаются в жизни президента РФ Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, добавив, что рядом с главой государства он никогда не видел кошек - только собак."Они сейчас гораздо менее публичные, поэтому мне бы не хотелось про них рассказывать. А Конни, к сожалению, уже давно нет. Время идет… Но, конечно, домашние животные остаются в жизни президента", - рассказал Песков изданию "Аргументы и факты", отвечая на вопрос, есть ли у Путина домашние животные.Он также заметил, что "никогда не видел у президента кошек"."Собак — да, а кошек не видел", - добавил представитель Кремля.Путин известен любовью к животным. В январе 2019 года президент Сербии Александр Вучич подарил российскому коллеге четырехмесячного щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша.До этого, в октябре 2017 года, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в честь дня рождения подарил ему щенка породы алабай по кличке Верный.Еще одну собаку российскому президенту подарил губернатор японской префектуры Акита в 2012 году в благодарность за сотрудничество и помощь в ликвидации последствий сильного землетрясения и цунами. Щенка охотничьей породы акита-ину назвали Юмэ, или Мечта (в переводе на русский). В декабре 2016 года Путин взял Юмэ с собой в Кремль на интервью с японскими журналистами.В 2010 году, будучи премьер-министром Болгарии, Бойко Борисов презентовал российскому лидеру во время его визита в Софию овчарку каракачанской породы. Путин попросил россиян придумать щенку кличку. Победителем конкурса стал пятилетний Дима Соколов, предложивший назвать пса Баффи.Также ранее Путина сопровождала лабрадор Конни, подаренная Сергеем Шойгу (нынешний министр обороны тогда возглавлял МЧС России). Конни была участницей многих встреч президента в загородных резиденциях в Сочи и Ново-Огарево, могла свободно передвигаться по дому, любила заглянуть и в комнату к журналистам, которые угощали ее сушками и сухарями. На интернет-конференции в 2006 году Путин даже попросил всех, кто у него бывает, не кормить собаку.
https://ria.ru/20210330/khobbi-1603396253.html
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акита (префектура)
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александр вучич, акита (префектура), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гурбангулы бердымухамедов, бойко борисов, дмитрий песков, владимир путин, сочи, софия (город), общество

Песков рассказал, есть ли у Путина домашние животные

09:11 30.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин с собакой Юмэ породы акита-ину перед началом интервью в Кремле телекомпании "Ниппон" и газете "Иомиури". 7 декабря 2016
Президент РФ Владимир Путин с собакой Юмэ породы акита-ину перед началом интервью в Кремле телекомпании Ниппон и газете Иомиури. 7 декабря 2016 - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Домашние животные остаются в жизни президента РФ Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, добавив, что рядом с главой государства он никогда не видел кошек - только собак.
"Они сейчас гораздо менее публичные, поэтому мне бы не хотелось про них рассказывать. А Конни, к сожалению, уже давно нет. Время идет… Но, конечно, домашние животные остаются в жизни президента", - рассказал Песков изданию "Аргументы и факты", отвечая на вопрос, есть ли у Путина домашние животные.
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Он также заметил, что "никогда не видел у президента кошек".
"Собак — да, а кошек не видел", - добавил представитель Кремля.
Путин известен любовью к животным. В январе 2019 года президент Сербии Александр Вучич подарил российскому коллеге четырехмесячного щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша.
До этого, в октябре 2017 года, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в честь дня рождения подарил ему щенка породы алабай по кличке Верный.
Еще одну собаку российскому президенту подарил губернатор японской префектуры Акита в 2012 году в благодарность за сотрудничество и помощь в ликвидации последствий сильного землетрясения и цунами. Щенка охотничьей породы акита-ину назвали Юмэ, или Мечта (в переводе на русский). В декабре 2016 года Путин взял Юмэ с собой в Кремль на интервью с японскими журналистами.
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В 2010 году, будучи премьер-министром Болгарии, Бойко Борисов презентовал российскому лидеру во время его визита в Софию овчарку каракачанской породы. Путин попросил россиян придумать щенку кличку. Победителем конкурса стал пятилетний Дима Соколов, предложивший назвать пса Баффи.
Также ранее Путина сопровождала лабрадор Конни, подаренная Сергеем Шойгу (нынешний министр обороны тогда возглавлял МЧС России). Конни была участницей многих встреч президента в загородных резиденциях в Сочи и Ново-Огарево, могла свободно передвигаться по дому, любила заглянуть и в комнату к журналистам, которые угощали ее сушками и сухарями. На интернет-конференции в 2006 году Путин даже попросил всех, кто у него бывает, не кормить собаку.
 
Александр ВучичАкита (префектура)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гурбангулы БердымухамедовБойко БорисовДмитрий ПесковВладимир ПутинСочиСофия (город)Общество
 
 
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