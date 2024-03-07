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Случаи предотвращения терактов на территории России в 2024 году

Случаи предотвращения терактов на территории России в 2024 году - РИА Новости, 07.03.2024

Случаи предотвращения терактов на территории России в 2024 году

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности сообщил о предотвращении террористического акта, планировавшегося спецслужбами Украины с участием... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T13:41

2024-03-07T13:41

2024-03-07T13:41

справки

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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7 марта Центр общественных связей Федеральной службы безопасности сообщил о предотвращении террористического акта, планировавшегося спецслужбами Украины с участием завербованного гражданина Белоруссии, 1974 года рождения, являвшегося членом запрещенного в Белоруссии националистического формирования "Полк имени Кастуся Калиновского" и находившегося в межгосударственном розыске". По данным спецслужбы, агент украинских спецслужб собирал и передавал данные об объектах транспортной инфраструктуры и органов исполнительной власти региона. В ЦОС уточнили, что преступник, действуя по указанию кураторов, изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство, чтобы подорвать одно из административных зданий города Олонца. Во время задержания он открыл огонь по сотрудникам ФСБ, его нейтрализовали. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.2 марта в ингушском Карабулаке при проведении оперативно-розыскных мероприятий органы безопасности обнаружили в одном из жилых зданий группу бандитов, планировавших совершить резонансные теракты. При попытке задержания они открыли огонь по силовикам, сотрудники правопорядка вступили в бой с террористами. Спецназ ФСБ заблокировал боевиков в многоквартирном доме. Жители домов, прилегающих к району обнаружения террористов, были эвакуированы. В ходе боестолкновения были ликвидированы шесть боевиков. На месте инцидента обнаружили автоматическое оружие, боеприпасы к нему, гранаты и самодельное взрывное устройство27 февраля стало известно, что Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ. На опубликованном ФСБ видео операции показаны два пакета, найденных в частном доме. В них находятся несколько флаконов с надписью на украинском языке "Биоспорин". Во время другого задержания продемонстрирован пластиковый пакет, предположительно, со взрывчатым веществом. На вопрос оперативников ФСБ, для чего оно хранилось в доме, задержанный ответил: "Попросили схоронить у себя". 21 февраля Управление ФСБ по Москве и Подмосковью сообщило о задержании уроженца города Ярославля, который по заданию украинских спецслужб должен был осуществить подрыв автомобиля, на котором передвигался сотрудник правоохранительных органов Московского региона. Бомбу своевременно обнаружили. Взрывотехники ФСБ обезвредили взрывное устройство, в результате инцидента никто не пострадал.19 февраля Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Запорожской области силовиками была вскрыта и пресечена деятельность гражданина России Виталия Дятленко, завербованного Службой безопасности Украины. По информации ведомства, Дятленко хотел заложить бомбу под автомобиль одного из политических деятелей Запорожской области, а сотрудники СБУ снабжали его взрывчаткой и координировали планы. При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление и ответными действиями силовиков был нейтрализован. При этом никто из правоохранителей и местных жителей не пострадал. 5 февраля стало известно, что сотрудниками ФСБ России была задержана группа лиц в составе граждан России, которая по заданию СБУ в Симферополе готовила подрыв автомобиля, принадлежащего одному из представителей органов власти Крыма. 22 января УФСБ России по Алтайскому краю сообщило о задержании гражданина России, 1979 года рождения, пытавшийся совершить теракт в Барнауле. По информации ведомства, в ноябре мужчина через интернет установил связь с представителем террористической военизированной организации, запрещенной на территории России. При общении он выразил готовность совершить теракты на административных объектах Барнаула и против первых лиц региона. После этого злоумышленник, выполняя указания своего куратора, изготовил коктейли Молотова. С их помощью он должен был устроить пожар в одном из объектов Минобороны. Мужчину задержали сотрудники ФСБ при попытке теракта. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, запорожская область, украина, безопасность, терроризм