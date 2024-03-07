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Случаи предотвращения терактов на территории России в 2024 году - РИА Новости, 07.03.2024
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13:41 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/terakty-1931708401.html
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2024 году
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2024 году - РИА Новости, 07.03.2024
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2024 году
Центр общественных связей Федеральной службы безопасности сообщил о предотвращении террористического акта, планировавшегося спецслужбами Украины с участием... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T13:41
2024-03-07T13:41
справки
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
запорожская область
украина
безопасность
терроризм
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7 марта Центр общественных связей Федеральной службы безопасности сообщил о предотвращении террористического акта, планировавшегося спецслужбами Украины с участием завербованного гражданина Белоруссии, 1974 года рождения, являвшегося членом запрещенного в Белоруссии националистического формирования "Полк имени Кастуся Калиновского" и находившегося в межгосударственном розыске". По данным спецслужбы, агент украинских спецслужб собирал и передавал данные об объектах транспортной инфраструктуры и органов исполнительной власти региона. В ЦОС уточнили, что преступник, действуя по указанию кураторов, изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство, чтобы подорвать одно из административных зданий города Олонца. Во время задержания он открыл огонь по сотрудникам ФСБ, его нейтрализовали. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.2 марта в ингушском Карабулаке при проведении оперативно-розыскных мероприятий органы безопасности обнаружили в одном из жилых зданий группу бандитов, планировавших совершить резонансные теракты. При попытке задержания они открыли огонь по силовикам, сотрудники правопорядка вступили в бой с террористами. Спецназ ФСБ заблокировал боевиков в многоквартирном доме. Жители домов, прилегающих к району обнаружения террористов, были эвакуированы. В ходе боестолкновения были ликвидированы шесть боевиков. На месте инцидента обнаружили автоматическое оружие, боеприпасы к нему, гранаты и самодельное взрывное устройство27 февраля стало известно, что Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ. На опубликованном ФСБ видео операции показаны два пакета, найденных в частном доме. В них находятся несколько флаконов с надписью на украинском языке "Биоспорин". Во время другого задержания продемонстрирован пластиковый пакет, предположительно, со взрывчатым веществом. На вопрос оперативников ФСБ, для чего оно хранилось в доме, задержанный ответил: "Попросили схоронить у себя". 21 февраля Управление ФСБ по Москве и Подмосковью сообщило о задержании уроженца города Ярославля, который по заданию украинских спецслужб должен был осуществить подрыв автомобиля, на котором передвигался сотрудник правоохранительных органов Московского региона. Бомбу своевременно обнаружили. Взрывотехники ФСБ обезвредили взрывное устройство, в результате инцидента никто не пострадал.19 февраля Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Запорожской области силовиками была вскрыта и пресечена деятельность гражданина России Виталия Дятленко, завербованного Службой безопасности Украины. По информации ведомства, Дятленко хотел заложить бомбу под автомобиль одного из политических деятелей Запорожской области, а сотрудники СБУ снабжали его взрывчаткой и координировали планы. При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление и ответными действиями силовиков был нейтрализован. При этом никто из правоохранителей и местных жителей не пострадал. 5 февраля стало известно, что сотрудниками ФСБ России была задержана группа лиц в составе граждан России, которая по заданию СБУ в Симферополе готовила подрыв автомобиля, принадлежащего одному из представителей органов власти Крыма. 22 января УФСБ России по Алтайскому краю сообщило о задержании гражданина России, 1979 года рождения, пытавшийся совершить теракт в Барнауле. По информации ведомства, в ноябре мужчина через интернет установил связь с представителем террористической военизированной организации, запрещенной на территории России. При общении он выразил готовность совершить теракты на административных объектах Барнаула и против первых лиц региона. После этого злоумышленник, выполняя указания своего куратора, изготовил коктейли Молотова. С их помощью он должен был устроить пожар в одном из объектов Минобороны. Мужчину задержали сотрудники ФСБ при попытке теракта. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, запорожская область, украина, безопасность, терроризм
Справки, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Запорожская область, Украина, Безопасность, Терроризм

Случаи предотвращения терактов на территории России в 2024 году

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкКадр видео ликвидации гражданина республики Беларусь, готовившего теракт в Карелии
Кадр видео ликвидации гражданина республики Беларусь, готовившего теракт в Карелии - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Кадр видео ликвидации гражданина республики Беларусь, готовившего теракт в Карелии
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7 марта Центр общественных связей Федеральной службы безопасности сообщил о предотвращении террористического акта, планировавшегося спецслужбами Украины с участием завербованного гражданина Белоруссии, 1974 года рождения, являвшегося членом запрещенного в Белоруссии националистического формирования "Полк имени Кастуся Калиновского" и находившегося в межгосударственном розыске". По данным спецслужбы, агент украинских спецслужб собирал и передавал данные об объектах транспортной инфраструктуры и органов исполнительной власти региона. В ЦОС уточнили, что преступник, действуя по указанию кураторов, изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство, чтобы подорвать одно из административных зданий города Олонца. Во время задержания он открыл огонь по сотрудникам ФСБ, его нейтрализовали. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.
2 марта в ингушском Карабулаке при проведении оперативно-розыскных мероприятий органы безопасности обнаружили в одном из жилых зданий группу бандитов, планировавших совершить резонансные теракты. При попытке задержания они открыли огонь по силовикам, сотрудники правопорядка вступили в бой с террористами. Спецназ ФСБ заблокировал боевиков в многоквартирном доме. Жители домов, прилегающих к району обнаружения террористов, были эвакуированы. В ходе боестолкновения были ликвидированы шесть боевиков. На месте инцидента обнаружили автоматическое оружие, боеприпасы к нему, гранаты и самодельное взрывное устройство
27 февраля стало известно, что Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ. На опубликованном ФСБ видео операции показаны два пакета, найденных в частном доме. В них находятся несколько флаконов с надписью на украинском языке "Биоспорин". Во время другого задержания продемонстрирован пластиковый пакет, предположительно, со взрывчатым веществом. На вопрос оперативников ФСБ, для чего оно хранилось в доме, задержанный ответил: "Попросили схоронить у себя".
21 февраля Управление ФСБ по Москве и Подмосковью сообщило о задержании уроженца города Ярославля, который по заданию украинских спецслужб должен был осуществить подрыв автомобиля, на котором передвигался сотрудник правоохранительных органов Московского региона. Бомбу своевременно обнаружили. Взрывотехники ФСБ обезвредили взрывное устройство, в результате инцидента никто не пострадал.
19 февраля Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Запорожской области силовиками была вскрыта и пресечена деятельность гражданина России Виталия Дятленко, завербованного Службой безопасности Украины. По информации ведомства, Дятленко хотел заложить бомбу под автомобиль одного из политических деятелей Запорожской области, а сотрудники СБУ снабжали его взрывчаткой и координировали планы. При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление и ответными действиями силовиков был нейтрализован. При этом никто из правоохранителей и местных жителей не пострадал.
5 февраля стало известно, что сотрудниками ФСБ России была задержана группа лиц в составе граждан России, которая по заданию СБУ в Симферополе готовила подрыв автомобиля, принадлежащего одному из представителей органов власти Крыма.
22 января УФСБ России по Алтайскому краю сообщило о задержании гражданина России, 1979 года рождения, пытавшийся совершить теракт в Барнауле. По информации ведомства, в ноябре мужчина через интернет установил связь с представителем террористической военизированной организации, запрещенной на территории России. При общении он выразил готовность совершить теракты на административных объектах Барнаула и против первых лиц региона. После этого злоумышленник, выполняя указания своего куратора, изготовил коктейли Молотова. С их помощью он должен был устроить пожар в одном из объектов Минобороны. Мужчину задержали сотрудники ФСБ при попытке теракта.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияЗапорожская областьУкраинаБезопасностьТерроризм
 
 
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