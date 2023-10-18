https://ria.ru/20231018/bezrukov-1903284997.html

Биография Сергея Безрукова

Биография Сергея Безрукова - РИА Новости, 18.10.2023

Биография Сергея Безрукова

Российский актер театра и кино, народный артист России Сергей Витальевич Безруков родился 18 октября 1973 года в Москве в семье актера и режиссера Виталия... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T01:15

2023-10-18T01:15

2023-10-18T01:15

справки

москва

сергей безруков

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Российский актер театра и кино, народный артист России Сергей Витальевич Безруков родился 18 октября 1973 года в Москве в семье актера и режиссера Виталия Безрукова.В 1994 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Олега Табакова). В том же году был принят в труппу Театра под руководством Олега Табакова (ныне Московский театр Олега Табакова). Играл в спектаклях Олега Табакова – "Билокси-Блюз" (1993), "Матросская тишина" (1994), "Прощайте… и рукоплещите!" (1997), "На всякого мудреца довольно простоты"(1997); Владимира Машкова – "Страсти по Бумбарашу" (1993), "Звездный час по местному времени" (1996); Андрея Житинкина – "Псих" (1995-2005), "Старый квартал" (1997-2003), "Признания авантюриста Феликса Круля" (1998-2009); Адольфа Шапиро – "Последние" (1995-2003), "На дне" (2000). Также исполнил роли в спектаклях "Ревизор" Сергея Газарова (1994), "Затоваренная бочкотара" Евгения Каменьковича (1994),"Анекдоты" Валерия Фокина (1995), "Похождение, составленное по поэме Н.В. Гоголя "Мертвые души" Миндаугаса Карбаускиса (2006), "Фигаро" Константина Богомолова (2009).Также Сергей Безруков принимал участие в постановках других театров. В МХТ имени А.П. Чехова играл в постановках "Амадей" Марка Розовского (1993-2013) и "Священный огонь" Светланы Враговой (2002-2003).В Театре Ермоловой играл в спектаклях "Жизнь моя, иль ты приснилась мне…" Фаины Веригиной (1995) и "Александр Пушкин" Виталия Безрукова (2002).Играл в антепризных постановках: "Койка" Андрея Соколов (театр "Монолог ХХI век", 2000-2002), "Искушение" Валерия Ахадова (Театральное агентство "Арт-Партнер ХХI", 2000-2005), "Сирано де Бержерак" Александра Синотова (Группа компаний "Арт-Питер", 2008) и др. В 2010 году основал Театр Сергея Безрукова. В качестве режиссера поставил спектакли "Хулиган. Исповедь" (2009), "Пушкин" (2011), "Страсти по Емельяну" (2012), в которых также сыграл главные роли. В марте 2013 года Сергей Безруков был назначен художественным руководителем Московского областного Дома искусств "Кузьминки". С января 2014 года – художественный руководитель Московского Губернского театра.В 2015 году на сцене Губернского театра Безруков поставил спектакль "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери (2015), в котором сам исполнил роль рассказчика, "Сон разума" по мотивам повести Николая Гоголя "Записки сумасшедшего", где сыграл главную роль Поприщина, он также участвовал в собственной постановке "Высоцкий. Рождение легенды" (2017). В числе его режиссерских работ – "Сирано де Бержерак" Эдмона Ростана (2008, 2015), "Нашла коса на камень" (2013), "Веселый солдат" по Виктору Астафьеву (2016), "Вишневый сад" Антона Чехова (2017), "Приключения Фандорина" по роману Бориса Акунина (2017). В 2019 году Сергей Безруков представил возобновленную версию спектакля Олега Табакова "На всякого мудреца довольно простоты", который с успехом шел в репертуаре Театра под руководством Олега Табакова более 15 лет (1997-2014). В последующие годы им были выпущены спектакли "Дядя Ваня" (2020), "Казанова – Ars Vivendi" (2021), "Женитьба. Почти по Гоголю" (2023), "Репетиция банкета" (2023) и др.В качестве актера Сергей Безруков выходит на сцену в постановке Алексея Серова "Остров сокровищ" (2015), а также в собственных спектаклях "Хулиган. Исповедь", "Дядя Ваня", "Маленький принц", "Казанова. Ars Vivendi" и др. В 1994 году Сергей Безруков дебютировал в кино, сыграв главную мужскую роль в фильме "Ноктюрн для барабана и мотоцикла". Первый успех в кино к Сергею Безрукову пришел в 2002 году, когда вышел фильм "Азазель". В картине актер сыграл роль статского советника Ивана Францевича Бриллинга по прозвищу Шеф.Большую популярность ему принесла роль криминального авторитета Саши Белого в сериале "Бригада" (2002). В сериале Владимира Бортко "Мастер и Маргарита" (2005) Сергей Безруков не только исполнил роль Иешуа, но и озвучил Мастера вместо Александра Галибина.Популярностью у зрителей пользуются фильмы с его участием "Пушкин. Последняя дуэль" (2006), "Ирония судьбы. Продолжение" (2007), "Адмиралъ" (2008), "Каникулы строгого режима" (2009), "Высоцкий. Спасибо, что живой" (2011) "Мамы" (2012), "Джентльмены, удачи!" (2012), сериалы "Участок" (2003), "Есенин" (2005), "Черные волки" (2011) и др. Среди последних киноработ актера – фильмы "Годунов" (2018-2019), "Обитель" (2020), "Артек. Большое путешествие" (2021), "Папы" (2022), "Мистер Нокаут" (2022), "Бизон: Дело манекенщицы" (2023), "Нюрнберг" (2023), "Шпион" (2023) и др.Всего актер снялся в более чем в 100 кинолентах. Сергей Безруков выступил продюсером для таких проектов, как "Реальная сказка" (2011), "Золото" (2012), "После тебя" (2016), "Нищеброды" (2017), "Заповедник" (2018) и "Папы" (2021).Он также участвовал в озвучивании анимационных фильмов "Карлсон, который живет на крыше" (2002), "Князь Владимир" (2006), "Про Федота-стрельца, удалого молодца" (2008), "Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение" (2016), "Хоботенок"(2017, актер озвучил всех героев, кроме бабочки), "Чудо не носит колокольчик" (2021). Сергей Безруков участвовал в создании аудиопроектов, среди которых постановки сказок Леонида Филатова "Любовь к трем апельсинам" (2002) и "Сказ про Федота-стрельца" (2003), где озвучил всех персонажей, кроме Маруси-голубицы (ее озвучила Ирина Безрукова), аудиокнига "Азазель" (Фандорин), сборник стихов Сергея Есенина "Серебряный ветер".В 2004 году выпущен диск "Страсти по Емельяну", с песнопениями на стихи иеромонаха Романа из спектакля "Ведьма" в исполнении Сергея Безрукова.В 2008 году был выпущен аудиоальбом "Хулиган", где актер читает и поет стихи Сергея Есенина, а в 2009 году – альбом русских народных сказок в исполнении Сергея и Ирины Безруковых, издание которого стало благотворительной акцией в пользу воспитанников детских домов.С 1995 по 2000 год Сергей Безруков сотрудничал с телепрограммой "Куклы" на телеканале НТВ, в которой озвучивал 12 персонажей.В июне 2018 года Безруков создал свою рок-группу под названием "Крестный папа". Одновременно с этим вышел дебютный сингл коллектива "Не про нас". В 2018 году вышли альбомы группы "Крестный папа" и "Заповедник".В 2020 году Сергей Безруков и его группы "Крестный папа" представил музыкальный проект "#Безруков-шоу" на сцене Московского Губернского театра. Актер исполнил не только песни из своего альбома, но и стихотворения Сергея Есенина и Владимира Высоцкого в рок-обработке. Соучредитель (совместно с Ириной Безруковой) Фонда поддержки социокультурных проектов Сергея Безрукова (2013).Генеральный продюсер "Кинокомпании Сергея Безрукова" (2016).Художественный руководитель Летнего фестиваля губернских театров "Фабрика Станиславского" (2017) и Международного Большого Детского фестиваля (2018).Является послом Благотворительного фонда "Измени одну жизнь".Член высшего совета партии "Единая Россия". Председатель общественного совета федерального партийного проекта "Культура малой родины". Сергей Безруков – народный артист Российской Федерации (2008). Лауреат Государственной премии РФ в области театрального искусства за 1996 год. Награжден орденом Дружбы (2018).Лауреат премии Мэрии Москвы в области литературы и искусства "За выдающиеся достижения в области театрального искусства" (1997).Обладатель множества кинонаград и театральных премий, в том числе театральных премий "Чайка" (1996) и "Золотой орел" (2004); Российской национальной актерской премии "Фигаро" им. Андрея Миронова (2012), Международной премии Станиславского (2016), Международной премии зрительский симпатий "Звезда театрала" (2016) и др. Сергей Безруков женат вторым браком на режиссере Анне Матисон. У пары трое общих детей – два сына и дочь. Кроме того, у Безрукова есть двое детей от актрисы Кристины Смирновой – дочь и сын. Первой женой Сергея Безрукова была актриса Ирина Безрукова. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, сергей безруков