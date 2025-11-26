Рейтинг@Mail.ru
Герман, Безруков, Миронов и Цыпкин предоставили характеристики на Тарасову
26.11.2025
Герман, Безруков, Миронов и Цыпкин предоставили характеристики на Тарасову
Герман, Безруков, Миронов и Цыпкин предоставили характеристики на Тарасову

Актриса Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области
Актриса Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области. Архивное фото
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 26 ноя - РИА Новости. Режиссер Алексей Герман, актеры Сергей Безруков и Евгений Миронов, писатель Александр Цыпкин составили положительные характеристики на актрису Аглаю Тарасову, обвиняемую в контрабанде вейпа с каннабисом, передает корреспондент РИА Новости из зала Домодедовского суда Московской области.
Соответствующие документы предоставил суду адвокат Тарасовой. Все подписавшиеся положительно характеризуют ее как человека и профессионала.
Согласно законодательству, положительные характеристики являются смягчающим наказание обстоятельством.
Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту "Домодедово" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
На заседании 5 ноября Тарасова признала вину. Прокурор тогда отметил, что актриса "ввезла электронное курительное устройство в Россию для дальнейшего личного потребления".
Тарасовой запрещено покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи кроме вызова экстренных служб.
