Суд назначил компенсацию Безрукову за продажу масок с его лицом

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы взыскал 200 тысяч рублей с индивидуальной предпринимательницы Кристины Соболевской в пользу Сергея Безрукова по иску о продаже масок с лицом актера, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.