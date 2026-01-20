Рейтинг@Mail.ru
10:57 20.01.2026
Суд назначил компенсацию Безрукову за продажу масок с его лицом
Суд назначил компенсацию Безрукову за продажу масок с его лицом

Суд взыскал 200 тыс рублей в пользу Безрукова за продажу масок с его лицом

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Сергей Безруков
Сергей Безруков. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы взыскал 200 тысяч рублей с индивидуальной предпринимательницы Кристины Соболевской в пользу Сергея Безрукова по иску о продаже масок с лицом актера, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд решил исковые требования истца… удовлетворить частично. Взыскать… компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. В удовлетворении остальных требований отказать", - сказал судья.
Ранее сторона Безрукова подтвердила РИА Новости, что актер запрашивает компенсацию по двум основаниям. Ответчица в отзыве на исковое заявление просила снизить сумму компенсации морального вреда или заменить её на выплату роялти от продаж масок.
Как сообщили ранее в суде, в поданном Безруковым иске указано, что ответчиком выставлены на продажу на платформах Wildberries и Ozon карнавальные и тканевые маски с лицом артиста. Истец отмечал, что ответчик его согласия не получал, и просил суд запретить Соболевской распространять его персональные данные в интернете, а также взыскать компенсацию морального вреда.
Повседневная жизнь в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Юрист рассказал, как получить компенсацию за плохо убранные от снега дворы
18 января, 03:10
 
