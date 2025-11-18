МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сергей Безруков возглавил рейтинг лучших российских актеров 2025 года, лучшими актрисами отечественного кино зрители в РФ считают Анну Пересильд, Марию Аронову и Светлана Ходченкова, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ в партнерстве с премией "Народная марка".

По результатам опроса, каждый пятый российский зритель (20%) считает, что лучшим кинофильмом отечественного производства 2025 года стал "Август" с Сергеем Безруковым в главной роли. Второе место заняли фильмы "Чебурашка" и "Чебурашка 2" - их назвали 6% респондентов, "Алису в стране чудес" и "Кракен" выбрали по 4% россиян.