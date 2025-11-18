Рейтинг@Mail.ru
Безруков возглавил рейтинг лучших российских актеров 2025 года
Культура
 
18.11.2025
Безруков возглавил рейтинг лучших российских актеров 2025 года
Безруков возглавил рейтинг лучших российских актеров 2025 года - РИА Новости, 18.11.2025
Безруков возглавил рейтинг лучших российских актеров 2025 года
Сергей Безруков возглавил рейтинг лучших российских актеров 2025 года, лучшими актрисами отечественного кино зрители в РФ считают Анну Пересильд, Марию Аронову... РИА Новости, 18.11.2025
культура
россия
сергей безруков
анна пересильд
мария аронова
вциом
россия
Новости
Культура, Россия, Сергей Безруков, Анна Пересильд, Мария Аронова, ВЦИОМ
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сергей Безруков возглавил рейтинг лучших российских актеров 2025 года, лучшими актрисами отечественного кино зрители в РФ считают Анну Пересильд, Марию Аронову и Светлана Ходченкова, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ в партнерстве с премией "Народная марка".
Лучшим актером в 2025 году, по мнению 15% опрошенных, стал Сергей Безруков. На втором месте оказался Сергей Бурунов - 14% респондентов считают его лучшим актером российского кинематографа. Также по 10% респондентов назвали Юрия Борисова и Александра Петрова, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте.
Тремя лучшими российскими актрисами стали Анна Пересильд, Мария Аронова и Светлана Ходченкова - каждую из них назвали по 7% опрошенных. По мнению 5% респондентов, лучшей актрисой года является Елизавета Боярская, еще по 4% назвали Екатерину Климову, Екатерину Гусеву, Марину Александрову, Настасью Самбурскую и Анну Ковальчук.
По результатам опроса, каждый пятый российский зритель (20%) считает, что лучшим кинофильмом отечественного производства 2025 года стал "Август" с Сергеем Безруковым в главной роли. Второе место заняли фильмы "Чебурашка" и "Чебурашка 2" - их назвали 6% респондентов, "Алису в стране чудес" и "Кракен" выбрали по 4% россиян.
Кроме того, лучшим российским телесериалом года стал "След" - об этом заявили 8% граждан РФ, а второе место разделили "Тайны следствия", "Лихие", "Хроники русской революции", "Фишер", "Бар "Один звонок" и "Праздники" - их назвали по 4% опрошенных.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 октября 2025 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Актриса Анна Ковальчук - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Сериал "Тайны следствия" вошел в "Книгу рекордов России"
Культура, Россия, Сергей Безруков, Анна Пересильд, Мария Аронова, ВЦИОМ
 
 
Заголовок открываемого материала