МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сергей Безруков возглавил рейтинг лучших российских актеров 2025 года, лучшими актрисами отечественного кино зрители в РФ считают Анну Пересильд, Марию Аронову и Светлана Ходченкова, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ в партнерстве с премией "Народная марка".
Лучшим актером в 2025 году, по мнению 15% опрошенных, стал Сергей Безруков. На втором месте оказался Сергей Бурунов - 14% респондентов считают его лучшим актером российского кинематографа. Также по 10% респондентов назвали Юрия Борисова и Александра Петрова, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте.
Тремя лучшими российскими актрисами стали Анна Пересильд, Мария Аронова и Светлана Ходченкова - каждую из них назвали по 7% опрошенных. По мнению 5% респондентов, лучшей актрисой года является Елизавета Боярская, еще по 4% назвали Екатерину Климову, Екатерину Гусеву, Марину Александрову, Настасью Самбурскую и Анну Ковальчук.
По результатам опроса, каждый пятый российский зритель (20%) считает, что лучшим кинофильмом отечественного производства 2025 года стал "Август" с Сергеем Безруковым в главной роли. Второе место заняли фильмы "Чебурашка" и "Чебурашка 2" - их назвали 6% респондентов, "Алису в стране чудес" и "Кракен" выбрали по 4% россиян.
Кроме того, лучшим российским телесериалом года стал "След" - об этом заявили 8% граждан РФ, а второе место разделили "Тайны следствия", "Лихие", "Хроники русской революции", "Фишер", "Бар "Один звонок" и "Праздники" - их назвали по 4% опрошенных.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 октября 2025 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.