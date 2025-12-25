https://ria.ru/20251225/bezrukov-2064735364.html
Безруков требует 500 тысяч рублей компенсации за продажу масок с его лицом
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Сергей Безруков требует взыскать полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда за продажи масок с его лицом, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Актер попросил суд запретить белгородской предпринимательнице Кристине Соболевской распространять его персональные данные в интернете, а также взыскать с нее компенсацию по двум основаниям:
- 250 тысяч рублей — за незаконную обработку и несогласованное включение его персональных данных в общедоступные источники;
- еще столько же — за незаконное использование его фото.
Ответчица направила свой отзыв на исковое заявление, в котором просит снизить сумму компенсации или заменить ее на выплату роялти от продаж карнавальных и тканевых масок с лицом артиста, которые выставлены на продажу на платформах Wildberries и Ozon.
Портретная экспертиза подтвердила, что на масках изображен актер. Хамовнический суд Москвы продолжит рассмотрение иска 20 января.
В конце прошлого месяца Соболевская рассказала РИА Новости, что не получала никаких досудебных претензий и не знает сути иска Безрукова
. Она категорически опровергла наличие в ее ассортименте масок с лицом актера, отметив, что занимается производством детских игрушек.