Безруков требует 500 тысяч рублей компенсации за продажу масок с его лицом
Культура
 
22:13 25.12.2025 (обновлено: 23:36 25.12.2025)
Безруков требует 500 тысяч рублей компенсации за продажу масок с его лицом
© РИА Новости / Евгения Новоженина
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Сергей Безруков. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Сергей Безруков требует взыскать полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда за продажи масок с его лицом, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Актер попросил суд запретить белгородской предпринимательнице Кристине Соболевской распространять его персональные данные в интернете, а также взыскать с нее компенсацию по двум основаниям:
  • 250 тысяч рублей — за незаконную обработку и несогласованное включение его персональных данных в общедоступные источники;
  • еще столько же — за незаконное использование его фото.
Ответчица направила свой отзыв на исковое заявление, в котором просит снизить сумму компенсации или заменить ее на выплату роялти от продаж карнавальных и тканевых масок с лицом артиста, которые выставлены на продажу на платформах Wildberries и Ozon.
Портретная экспертиза подтвердила, что на масках изображен актер. Хамовнический суд Москвы продолжит рассмотрение иска 20 января.
В конце прошлого месяца Соболевская рассказала РИА Новости, что не получала никаких досудебных претензий и не знает сути иска Безрукова. Она категорически опровергла наличие в ее ассортименте масок с лицом актера, отметив, что занимается производством детских игрушек.
Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Безруков возглавил рейтинг лучших российских актеров 2025 года
18 ноября, 11:30
 
Сергей Безруков
 
 
