Безруков требует 500 тысяч рублей компенсации за продажу масок с его лицом

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Сергей Безруков требует взыскать полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда за продажи масок с его лицом, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Актер попросил суд запретить белгородской предпринимательнице Кристине Соболевской распространять его персональные данные в интернете, а также взыскать с нее компенсацию по двум основаниям:

250 тысяч рублей — за незаконную обработку и несогласованное включение его персональных данных в общедоступные источники;

еще столько же — за незаконное использование его фото.

Ответчица направила свой отзыв на исковое заявление, в котором просит снизить сумму компенсации или заменить ее на выплату роялти от продаж карнавальных и тканевых масок с лицом артиста, которые выставлены на продажу на платформах Wildberries и Ozon.

Портретная экспертиза подтвердила, что на масках изображен актер. Хамовнический суд Москвы продолжит рассмотрение иска 20 января.