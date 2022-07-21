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ЕС ввел санкции против Безрукова и Машкова - РИА Новости, 21.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220721/sanktsii-1804153127.html
ЕС ввел санкции против Безрукова и Машкова
ЕС ввел санкции против Безрукова и Машкова - РИА Новости, 21.07.2022
ЕС ввел санкции против Безрукова и Машкова
Российские актеры Владимир Машков и Сергей Безруков включены в список для введения ограничительных мер Евросоюза, говорится в документе, опубликованном в... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T22:36
2022-07-21T23:00
культура
сергей безруков
владимир машков
украина
россия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Российские актеры Владимир Машков и Сергей Безруков включены в список для введения ограничительных мер Евросоюза, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.Согласно публикации, Машков и Безруков активно поддерживали российскую спецоперацию на Украине, а до этого выступали в поддержку присоединения Крыма к России.
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сергей безруков, владимир машков, украина, россия, санкции в отношении россии
22:36 21.07.2022 (обновлено: 23:00 21.07.2022)
 
ЕС ввел санкции против Безрукова и Машкова

ЕС ввел санкции против Безрукова и Машкова

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков
Художественный руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Художественный руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Российские актеры Владимир Машков и Сергей Безруков включены в список для введения ограничительных мер Евросоюза, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
Согласно публикации, Машков и Безруков активно поддерживали российскую спецоперацию на Украине, а до этого выступали в поддержку присоединения Крыма к России.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
Вчера, 22:34
Евросоюз ввел санкции против Собянина и Белоусова
 
КультураСергей БезруковВладимир МашковУкраинаРоссияСанкции в отношении России
 
 
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