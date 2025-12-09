Суд назначил дату рассмотрения иска Безрукова к предпринимательнице

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы 25 декабря по существу приступит к рассмотрению иска актера Сергея Безрукова к индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской, который он подал из-за продажи масок на маркетплейсах с изображением его лица, сообщила РИА Новости Александра Николаева, представляющая интересы актера в суде.

« "Судебное заседание назначили на 25 декабря",- сказала она.

Комментировать иск в беседе с РИА Новости Николаева пока не стала, сославшись на преждевременность.

Во вторник суд провел беседу по данному иску. Заседание прошло в закрытом режиме. Сторона ответчика не явилась.

Как сообщили ранее в суде, в поданном Безруковым иске указано, что ответчиком выставлены на продажу на платформах Wildberries Ozon карнавальные и тканевые маски с лицом артиста. В инстанции уточнили, что ответчик без согласия истца использует его персональные данные: имя, фамилию, изображение, поэтому Безруков просит суд запретить индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской распространять его персональные данные в интернете, а также взыскать с ответчика компенсацию морального вреда. Сумму компенсации в суде не сообщили.

Предпринимательница из Белгородской области Кристина Соболевская ранее рассказала РИА Новости, что она не получала никаких досудебных претензий и не знает сути иска Безрукова.