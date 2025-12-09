Рейтинг@Mail.ru
Суд назначил дату рассмотрения иска Безрукова к предпринимательнице
15:32 09.12.2025
Суд назначил дату рассмотрения иска Безрукова к предпринимательнице
Суд назначил дату рассмотрения иска Безрукова к предпринимательнице - РИА Новости, 09.12.2025
Суд назначил дату рассмотрения иска Безрукова к предпринимательнице
Хамовнический суд Москвы 25 декабря по существу приступит к рассмотрению иска актера Сергея Безрукова к индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской,... РИА Новости, 09.12.2025
москва
белгородская область
сергей безруков
wildberries
ozon
москва
белгородская область
Новости
Суд назначил дату рассмотрения иска Безрукова к предпринимательнице

РИА Новости: суд рассмотрит иск Безрукова к предпринимательнице 25 декабря

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы 25 декабря по существу приступит к рассмотрению иска актера Сергея Безрукова к индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской, который он подал из-за продажи масок на маркетплейсах с изображением его лица, сообщила РИА Новости Александра Николаева, представляющая интересы актера в суде.
«
"Судебное заседание назначили на 25 декабря",- сказала она.
Белгородская предпринимательница высказалась об иске Безрукова
25 ноября, 14:27
Комментировать иск в беседе с РИА Новости Николаева пока не стала, сославшись на преждевременность.
Во вторник суд провел беседу по данному иску. Заседание прошло в закрытом режиме. Сторона ответчика не явилась.
Как сообщили ранее в суде, в поданном Безруковым иске указано, что ответчиком выставлены на продажу на платформах Wildberries и Ozon карнавальные и тканевые маски с лицом артиста. В инстанции уточнили, что ответчик без согласия истца использует его персональные данные: имя, фамилию, изображение, поэтому Безруков просит суд запретить индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской распространять его персональные данные в интернете, а также взыскать с ответчика компенсацию морального вреда. Сумму компенсации в суде не сообщили.
Предпринимательница из Белгородской области Кристина Соболевская ранее рассказала РИА Новости, что она не получала никаких досудебных претензий и не знает сути иска Безрукова.
Соболевская категорически опровергла наличие в ее ассортименте масок с изображением Сергея Безрукова, отметив, что занимается производством детских игрушек.
Суд принял к производству иск Безрукова к белгородской предпринимательнице
26 ноября, 14:09
 
Москва, Белгородская область, Сергей Безруков, Вайлдберриз (Wildberries), Ozon
 
 
