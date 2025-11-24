Рейтинг@Mail.ru
На телеканале "Россия" начался новый сезон конкурса "Синяя птица"
Культура
 
12:14 24.11.2025
На телеканале "Россия" начался новый сезон конкурса "Синяя птица"
На телеканале "Россия" начался новый сезон конкурса "Синяя птица"
https://ria.ru/20251119/sokrovischa-2055785996.html
москва, удмуртская республика (удмуртия), горловка, николай цискаридзе, денис мацуев, марина неелова, вгтрк, сергей безруков, дарья златопольская
На телеканале "Россия" начался новый сезон конкурса "Синяя птица"

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Конкурс "Синяя птица"
Конкурс Синяя птица - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. На телеканале "Россия" начался новый, 12-й сезон Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица".
В составе жюри первого выпуска Николай Цискаридзе, Денис Мацуев, Марина Неелова и Сергей Безруков. Автор и ведущая программы – Дарья Златопольская.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Жюри конкурса "Синяя птица"
Жюри конкурса Синяя птица - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Жюри конкурса "Синяя птица"
"Тринадцатилетнему Кириллу Усову из деревни Пычанки Удмуртской республики выпала честь открывать новый сезон. Его безупречное исполнение песни "Зурбаган" покорило жюри. Поддержал Кирилла известный актер Сергей Шакуров, который прочитал фрагмент из повести Грина "Алые паруса", — рассказали в пресс-службе телеканала.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Сергей Безруков
Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Сергей Безруков
"Впечатляет, когда смотришь, как дети делают успехи и демонстрируют их на сцене конкурса "Синяя птица". И я надеюсь, что когда-нибудь приглашу своих, чтобы они посмотрели, как великолепно работают их сверстники. В этом даже есть определенный смысл для родителей: отвлечь детей от гаджетов и найти им занятие. Здесь ребята показывают такое мастерство! Они просто потрясающе талантливые", — отметил Сергей Безруков.
Пятнадцатилетняя Полина Гладких из Горловки в паре с шестнадцатилетним Артемом Елкиным из Москвы исполнили "Candle dance" под аккомпанемент выпускницы первого сезона "Синей птицы" Евы Геворгян. Полина Гладких, потерявшая руку и ногу во время обстрела ВСУ, но она продолжает профессионально танцевать. Ребята познакомились на реабилитационном проекте "Преодолей-ка". С 2023 года они танцуют вместе.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Конкурс "Синяя птица"
Конкурс Синяя птица - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Конкурс "Синяя птица"
"Мы все были поражены силой духа и масштабом личности Полины. Артем, как стойкий оловянный солдатик для своей балерины из сказки Андерсена. У меня возникла такая ассоциация. Я сразу увидела, что ты та опора, которая есть у Полины в этой жизни, и будет всегда. Понимаешь, это самое важное, когда от человека к человеку в любой ситуации протягивается этот мостик души. Спасибо тебе большое за это", – сказала Дарья Златопольская.
Четырнадцатилетняя Екатерина Иванова из Санкт-Петербурга исполнила лирическую "Мелодию" для флейты из оперы "Орфей и Эвридика".
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Денис Мацуев
Денис Мацуев - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Денис Мацуев
"Поздравляю вас! Блистательное исполнение мелодии Глюка. На флейте взять такое дыхание, которое берете вы, – очень непросто. Владение флейтой в таком юном возрасте говорит о вашем высоком мастерстве и профессионализме ваших педагогов. Обязательно занимайтесь дальше! У вас большое будущее!", сказал юной артистке Денис Мацуев.
Под хит группы ARTEMIEV десятилетняя Элина Ермолаева и пятнадцатилетняя Кристина Межуева из города Орша (Беларусь) выступили с акробатическим номером на роликах.
"Девочки, вы – умницы. Я понимал, что вы хорошо подготовлены и у вас все будет хорошо, но все равно смотреть на ваше выступление было очень волнительно. Такой профессионализм меня приводит в восторг", — обратился к ним Николай Цискаридзе.
Семнадцатилетняя Елизавета Нечаева из Москвы представила традиционный русский фольклорный инструмент – гусли. Благодаря ее игре романс в исполнении финалистки прошлого сезона "Синей птицы" Аделии Загребиной, которая пришла поддержать Лизу, зазвучал как народное сказание.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Конкурс "Синяя птица"
Конкурс Синяя птица - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Конкурс "Синяя птица"
"Как прекрасно, когда есть родители, бабушки и дедушки, которые тонко чувствуют и поддерживают во всем своих детей. Это все истоки любви, которые и являются составляющей таланта", — отметила Марина Неелова.
Конкурсантов на сцене также поддерживали оркестр ВГТРК под управлением главного дирижера Тюменского филармонического оркестра Юрия Медяника и джаз-бэнд "LRK TRIO".
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Конкурс "Синяя птица"
Конкурс Синяя птица - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Конкурс "Синяя птица"
Судьбу конкурсантов "Синей птицы" решает не только жюри. Телезрители тоже смогут проголосовать за любимого участника, отправив смс на номер 9395. Принять участие в голосовании за участников первой программы можно с момента начала программы в вашем регионе и до 12:59 воскресенья следующей недели по московскому времени.
Выпуски нового сезона доступны на медиаплатформе "Смотрим".
Культура
 
 
