Безруков считает, что искусственный интеллект не заменит актера в театре

ТАШКЕНТ, 12 окт – РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) создан в помощь человечеству, он даже может заменить актера в кино, но в театре – никогда, заявил журналистам народный артист России Сергей Безруков.

Безруков в эти дни находится в Ташкенте с гастрольной программой в связи со 130-летним юбилеем Есенина.

"Искусственный интеллект, действительно, это совершенно уникальное изобретение. Это в помощь человечеству. Я думаю, что искусственный интеллект когда-нибудь, в принципе, в кино попробует заменить актёра… В театре - никогда. Театр — это здесь и сейчас", - сказал Безруков на пресс-конференции в мультимедийном информационном центре Sputnik Узбекистан

Актер отметил, что искусственный интеллект создает в кинематографе такое пространство, "что ты ахнешь". "Вполне возможно, что в конечном итоге лет так через двадцать просто будешь подписывать контракт за использование (своего) изображения", - считает Безруков.