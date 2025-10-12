https://ria.ru/20251012/bezrukov-2047820288.html
Безруков считает, что искусственный интеллект не заменит актера в театре
Безруков считает, что искусственный интеллект не заменит актера в театре
ТАШКЕНТ, 12 окт – РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) создан в помощь человечеству, он даже может заменить актера в кино, но в театре – никогда, заявил журналистам народный артист России Сергей Безруков.
Безруков
в эти дни находится в Ташкенте
с гастрольной программой в связи со 130-летним юбилеем Есенина.
"Искусственный интеллект, действительно, это совершенно уникальное изобретение. Это в помощь человечеству. Я думаю, что искусственный интеллект когда-нибудь, в принципе, в кино попробует заменить актёра… В театре - никогда. Театр — это здесь и сейчас", - сказал Безруков на пресс-конференции в мультимедийном информационном центре Sputnik Узбекистан
.
Актер отметил, что искусственный интеллект создает в кинематографе такое пространство, "что ты ахнешь". "Вполне возможно, что в конечном итоге лет так через двадцать просто будешь подписывать контракт за использование (своего) изображения", - считает Безруков.
"Ну какой искусственный интеллект, нарисованный на сцене? Ну где? На сцене - это то, что является тем самым живым искусством. Живые слёзы, живая эмоция. Вот то, что вас будет притягивать магнитом. И вас это будет тянуть, безусловно, в театр. Люди пошли в театр - полные залы", - добавил артист.