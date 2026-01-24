Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, что грозит за продажу масок с изображением Безрукова - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:44 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/shtrafy-2070014082.html
Юрист рассказал, что грозит за продажу масок с изображением Безрукова
Юрист рассказал, что грозит за продажу масок с изображением Безрукова - РИА Новости, 24.01.2026
Юрист рассказал, что грозит за продажу масок с изображением Безрукова
Индивидуальной предпринимательнице Кристине Соболевской, продававшей тканевые маски с лицом актера Сергея Безрукова, мог грозить штраф в размере 700 тысяч... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T04:44:00+03:00
2026-01-24T04:44:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
россия
александр хаминский
сергей безруков
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577411696_0:193:2831:1785_1920x0_80_0_0_ac4dde983348ac5f67e1afb237b15ba8.jpg
https://ria.ru/20251210/sud-2061137442.html
https://ria.ru/20260122/ii-2069662205.html
https://ria.ru/20260120/sud-2068977949.html
москва
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577411696_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_e056686b3d2010425163474172f2a69c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), россия, александр хаминский, сергей безруков, общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Александр Хаминский, Сергей Безруков, Общество
Юрист рассказал, что грозит за продажу масок с изображением Безрукова

РИА Новости: продававшей маски с лицом Безрукова могли грозить штрафы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков
Художественный руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Художественный руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Индивидуальной предпринимательнице Кристине Соболевской, продававшей тканевые маски с лицом актера Сергея Безрукова, мог грозить штраф в размере 700 тысяч рублей за нарушение правил обработки персональных данных, сообщил РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Безруков в декабре 2025 года потребовал взыскать 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда с Соболевской из-за продажи масок с его лицом. Во вторник Хамовнический суд Москвы запретил предпринимательнице продавать маски с изображением актера, обязал удалить все его персональные данные с сайтов маркетплейсов, а также решил взыскать с нее 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Влад Бумага - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Суд отказал в компенсации за дизайн футболок с изображением Влада Бумаги
10 декабря 2025, 15:08
"Помимо гражданско-правовой ответственности за незаконное использование чужого изображения, продавца могут привлечь и к административной за нарушение правил обработки персональных данных. Штраф за такое правонарушение может (быть - ред.) до 700 тысяч рублей", - рассказал агентству Хаминский.
Правозащитник уточнил, что гражданин, который приобрел такую маску для себя и не занимается ее распространением или коммерческим использованием, не несет ответственности за покупку.
Вместе с тем Хаминский обратил внимание, что персональные данные, согласно статье 3 ФЗ "О персональных данных", могут быть разрешенными для распространения. Он напомнил, что к персональным данным относится любая информация, прямо или косвенно касающаяся гражданина.
Презентация отреставрированной иконы Страшный суд - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Консультативный совет по этике в ИИ оценит похожие на иконы изображения
22 января, 18:05
"Это, в частности, фамилия, имя, отчество, факты биографии, а также прочие сведения, которые могут идентифицировать человека", - перечислил руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области.
Как отметил Хаминский, по закону обработкой персональных данных считается любое действие с подобными сведениями.
"При этом, в соответствии с законом, обработка персональных данных осуществляется исключительно с согласия субъекта персональных данных на обработку таких данных… Право на изображение гражданина охраняется статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ (охрана изображения гражданина), которая указывает, что обнародование и использование изображения человека допустимо только с его согласия", - подчеркнул собеседник агентства.
Хаминский заключил, что к исключению относится использование персональных данных в государственных или публичных интересах.
Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Суд запретил продавать маски с изображением Безрукова
20 января, 11:23
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияАлександр ХаминскийСергей БезруковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала