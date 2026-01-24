Юрист рассказал, что грозит за продажу масок с изображением Безрукова

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Индивидуальной предпринимательнице Кристине Соболевской, продававшей тканевые маски с лицом актера Сергея Безрукова, мог грозить штраф в размере 700 тысяч рублей за нарушение правил обработки персональных данных, сообщил РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Безруков в декабре 2025 года потребовал взыскать 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда с Соболевской из-за продажи масок с его лицом. Во вторник Хамовнический суд Москвы запретил предпринимательнице продавать маски с изображением актера, обязал удалить все его персональные данные с сайтов маркетплейсов, а также решил взыскать с нее 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

"Помимо гражданско-правовой ответственности за незаконное использование чужого изображения, продавца могут привлечь и к административной за нарушение правил обработки персональных данных. Штраф за такое правонарушение может (быть - ред.) до 700 тысяч рублей", - рассказал агентству Хаминский

Правозащитник уточнил, что гражданин, который приобрел такую маску для себя и не занимается ее распространением или коммерческим использованием, не несет ответственности за покупку.

Вместе с тем Хаминский обратил внимание, что персональные данные, согласно статье 3 ФЗ "О персональных данных", могут быть разрешенными для распространения. Он напомнил, что к персональным данным относится любая информация, прямо или косвенно касающаяся гражданина.

"Это, в частности, фамилия, имя, отчество, факты биографии, а также прочие сведения, которые могут идентифицировать человека", - перечислил руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области

Как отметил Хаминский, по закону обработкой персональных данных считается любое действие с подобными сведениями.

"При этом, в соответствии с законом, обработка персональных данных осуществляется исключительно с согласия субъекта персональных данных на обработку таких данных… Право на изображение гражданина охраняется статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ (охрана изображения гражданина), которая указывает, что обнародование и использование изображения человека допустимо только с его согласия", - подчеркнул собеседник агентства.