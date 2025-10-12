https://ria.ru/20251012/bezrukov-2047817330.html
Русскую культуру запретить нельзя, заявил Безруков
Русскую культуру запретить нельзя, заявил Безруков
Русскую культуру запретить нельзя, заявил Безруков
ТАШКЕНТ, 12 окт - РИА Новости. Запреты и отмена русской культуры на Западе заканчивались всегда плохо для тех, кто это пытался сделать, это такая же несусветная глупость, как запрет на русский язык, заявил журналистам народный артист России Сергей Безруков.
Безруков
в эти дни находится в Ташкенте
с гастрольной программой в связи со 130-летним юбилеем русского поэта Сергея Есенина
В воскресенье он принял участие в пресс-конференции в мультимедийном информационном центре Sputnik Узбекистан
.
"Это же вопрос и одновременно ответ, потому что никогда не получится. Культуру отменить нельзя, нельзя её запретить. Многие в истории пытались это делать. Заканчивалось плохо для тех, кто отменял", - сказал Безруков, отвечая на вопрос РИА Новости о том, как он оценивает попытки запретить русскую культуру на Западе.
По мнению артиста, отмену русской культуры можно сравнить с борьбой с использованием русского языка за рубежом. "Это такая глупость несусветная, которая, честно говоря, ни к чему хорошему не приводит, а уж тем более культуру всё равно не победить, потому что это культура", - считает Безруков.
"Мы уходим, политики уходят. Одни сменяют других. Те, кто выступает за культуру из политиков, те несут добро, и работают на вечность. Те, кто пытается бороться с культурой, стираются в памяти истории навсегда", - добавил артист.